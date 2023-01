La serie de HBO The Last of Us, basada en el popular videojuego del mismo nombre, presenta un futuro distópico tras una epidemia causada por el hongo Cordyceps. Según el argumento, este hongo ha mutado debido al calentamiento global y ha causado que los humanos infectados pierdan el control de sí mismos y se conviertan en zombis asesinos.

Aunque la historia es ficticia, la realidad es que Cordyceps es un hongo que existe y abarca unas 400 especies en todo el mundo, especialmente en zonas tropicales de Asia y América. Los hongos son parásitos de insectos y producen enzimas que degradan la pared del exoesqueleto de los insectos para colonizarlos. Con el sistema nervioso alterado, los insectos pierden la voluntad y son controlados por los hongos, lo que les conduce a diseminar las esporas y colonizar a otros insectos.

Foto: Erich G. Vallery, USDA Forest Service

Avispa infectada por el hongo Cordyceps.

Sin embargo, los hongos no pueden cambiar el comportamiento humano debido a que los mamíferos y las aves regulan su temperatura corporal por encima de los 37 ºC y los hongos no pueden crecer correctamente por encima de los 32 ºC. Así que los seres humanos sólo pueden sufrir enfermedades fúngicas graves en casos de quemaduras o debilidad del sistema inmune, y solo entonces pueden causar enfermedades pulmonares y hasta cáncer.

Es cierto que en The Last of Us se dice que el Cordyceps se ha adaptado al cambio climático y, por tanto, puede prosperar en el organismo de los humanos, pero, si bien el cambio climático podría seleccionar a las especies de hongos más resistentes y quizás puedan colonizarnos en un futuro, este proceso evolutivo llevaría mucho tiempo. Probablemente tanto tiempo que el verdadero problema sería el cambio climático, no los hongos.

Otros parásitos capaces de manipularnos

Otros parásitos sí que podrían ser potencialmente más influyentes en nuestro comportamiento, como es el caso de un parásito que manipula a los chimpancés y los vuelve más temerarios. Es lo que sugiere un estudio del Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville, en Gabón. Lo que exactamente hace este parásito en los chimpancés es manipular su cerebro para que produzca el neurotransmisor GABA, que suele asociarse con una reducción de la sensación de miedo.

También son aún especulativos los efectos de un virus que podría volver al ser humano más estúpido, según un estudio publicado en PNAS por parte de un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, liderados por Robert Yolken. El virus se llama Acanthocystis turfacea chlorella virus 1 (ATCV-1) y, según los resultados del estudio, quienes estaba infectados por él tardaban un 10% más de tiempo en realizar una prueba de atención visual que consistía en unir mediante una línea puntos numerados en una hoja dispuestos al azar.

Afortunadamente, este nivel de control por parte de los parásitos es todavía muy modesto, cuando no especulativo, y también podemos estar seguros de que los hongos no nos convertirán en zombis. Al menos, de momento.