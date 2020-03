Hallada una nueva especie de dromeosaúrido

El descubrimiento de una nueva especie de dromeosaúrido, una familia de carnívoros emplumados, generalmente de pequeño a mediano tamaño y que vivieron durante el período Cretáceo, se informa esta semana en la revista Scientific Reports. El fósil, descrito en el artículo titulado New Dromaeosaurid Dinosaur (Theropoda, Dromaeosauridae) from New Mexico and Biodiversity of Dromaeosaurids at the end of the Cretaceousañade una nueva pieza al complejo rompecabezas de la evolución de los dinosaurios durante el Cretácico Tardío, entre hace 70 y 68 millones de años.

Reconstrucción del esqueleto de Dineobellator Foto: Sergey Krasovskiy.

De este modoSteven Jasinskidel Museo Estatal de Pennsylvania y sus colegas descubrieron 20 piezas esqueléticas identificables del nuevo dromeosaúrido en los depósitos de la Formación Ojo Alamo de la cuenca de San Juan, en Nuevo México, Estados Unidos. El dinosaurio ha sido nombrado Dineobellator notohesperus por la palabra Navajo "Diné" que hace referencia al mismo pueblo Navajo y la palabra latina "bellator" que significa guerrero.

Los autores informan una serie de características únicas, entre las que se encuentran unas vértebras cerca de la base de la cola que se curvan hacia dentro, lo que podría haber aumentado la agilidad de Dineobellator y mejorado su éxito de depredación. Los investigadores también especulan con la posibilidad de que una marcas halladas en la gran garra en forma de hoz del fósil se produjese durante un altercado con otro Dineobellator u otro terópodo como un Tyrannosaurus rex.

Dineobellator notohesperus Foto: Reconstrucción del esqueleto de Dineobellator

Los análisis filogenéticos (los cuales relacionan las especies entre si) sugieren que Dineobellator puede formar parte de la subfamilia Velociraptorinae, en la que se incluyen los velociraptores. Del mismo modo, se cree que los antepasados ​​de Dineobellator migraron de Asia a América del Norte, donde pudieron haber evolucionado hacia múltiples linajes, lo que podría explicar las diferencias en la morfología entre Dineobellator y otros dromaeosauridos.

Los hallazgos, los cuales contribuyen al escaso registro fósil de dromaeosauridos, indican que esta familia todavía se estaba diversificando al final del período Cretácico antes de la extinción masiva que aniquiló a los dinosaurios no aviarios hace 65,5 millones de años.