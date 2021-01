Fumar y vapear: no al mismo tiempo

El cigarrillo electrónico, o vapeador, se ha convertido en los últimos años en una alternativa para quienes quieren dejar atrás la adicción a la nicotina causada por el consumo de tabaco. Así, en la actualidad, si bien el tabaquismo, relacionado estrechamente con el desarrollo de múltiples enfermedades cardiorespiratorias y con la muerte, está disminuyendo en favor de este nuevo modo de suministrar nicotina al organismo, hasta el momento los estudios concluyentes sobre las repercusiones del uso del vapeador en la salud han sido bastante limitados.

No obstante ahora, en un gran análisis de datos de más de 7.100 adultos estadounidenses mayores de 18 años, investigadores de la Asociación Estadounidense del Corazón se ha centrado en como la asociación del tabaco y el uso de cigarrillos electrónicos influye en la salud de las personas a partir del estudio de la inflamación y el estrés oxidativo producidos por estos.

La inflamación y el estrés oxidativo son factores clave que contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares inducidas por el tabaquismo y se ha demostrado que sus biomarcadores -sustancias que ofrecen información sobre un estado biológico- son predictores de varias enfermedades cardiovasculares, incluidos ataques cardíacos e insuficiencia cardíaca. "Este estudio es uno de los primeros en utilizar datos representativos para examinar la asociación entre fumar y vapear con biomarcadores de inflamación y estrés oxidativo", explica Andrew C. Stokes, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston y autor principal del estudio.

"Fumar y vapear a la vez, no ofrece una reducción de los riesgos asociados al tabaco"

Para llevara cabo su trabajo, los investigadores analizaron cinco biomarcadores de inflamación y estrés oxidativo. Los participantes se clasificaron en cuatro categorías: fumadores y vapeadores simultáneos (10%) , vapeadores exclusivos (2%) , fumadores exclusivos (30%) , y no consumidores (58% ). Entre los resultados encontraron que: los participantes que vapearon exclusivamente mostraron un perfil de estrés inflamatorio y oxidativo similar al de las personas que no fumaban ni usaban cigarrillos electrónicos. Por el contrario, tanto los participantes que fumaban exclusivamente, como los consumidores simultáneos de ambos productos mostraron niveles similares y más altos en todos los biomarcadores.

"Este estudio se suma al cuerpo limitado de investigaciones que tenemos sobre medidas biológicas en aquellos que usan cigarrillos electrónicos", comenta la coautora del estudio, Rose Marie Robertson, subdirectora científica y médica en la Asociación Estadounidense del Corazón y coautora del estudio. "Creo que tiene un mensaje importante para las personas que pueden creer que usar cigarrillos electrónicos mientras continúan fumando tabaco reduce su riesgo. No es así. Este patrón de uso dual que se observa comúnmente, no se asoció con niveles más bajos de marcadores inflamatorios y, por lo tanto, no es probable que ofrezca una reducción de muchos de los riesgos asociados al tabaco".

"Si los cigarrillos electrónicos se utilizan como medio para dejar de fumar, se debe reemplazar completamente el hábito"

"Nuestros resultados podrían usarse para aconsejar a los pacientes sobre el riesgo potencial de fumar y vapear al mismo tiempo", añade Stokes. "Algunas personas que fuman cigarrillos comienzan a usar cigarrillos electrónicos para reducir la frecuencia con que lo hacen. A menudo, se convierten en usuarios duales de ambos productos en lugar de cambiar por completo de uno a otro. Si los cigarrillos electrónicos se utilizan como medio para dejar de fumar, se debe reemplazar completamente el hábito de fumar y se debe recomendar un plan para finalmente lograr la ausencia de todos estos productos" concluye.