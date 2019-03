FOTCIENCIA `16, las mejores imágenes científicas del año

Fotografía ganadora en la modalidad ‘La ciencia en el aula’

Lo que podemos ver en esta imagen es invisible. Lo que nos permite observarlo es denominado efecto Schlieren el cuál, simplificadamente, gracias a un espejo cóncavo, un haz de luz, una cuchilla de afeitar y una cámara nos deja ver las variaciones en la densidad de un fluido (en este caso el aire) provocadas por las ondas de sonido o las variaciones de la temperatura, en definitiva, una maravilla de la física. En esta fotografía en concreto apreciamos el movimiento del aire, no el humo, que genera el aumento de temperatura provocado por el calor que desprende una cerilla. Yo personalmente quedé fascinada ante este fenómeno de la ciencia, no muy conocido, que nos permite atisbar un mundo que nuestros ojos no alcanzan a apreciar gracias a su magia.

Equipo fotográfico: Canon EOS 450D

Foto: Carla Blanco. Fotciencia `16