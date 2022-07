Una eyección solar llegará a la Tierra el próximo 21 de julio

El pasado 11 de julio, una fulguración solar llamó la atención del personal de los observatorios espaciales de prácticamente todo el planeta. Este fenómeno, que se suele dar en la atmósfera del astro rey, consiste en "una súbita emisión de radiación electromagnética y partículas energéticas localizada en una pequeña región de la atmósfera solar", apuntan David Montes y Gonzalo José Carracedo en The Conversation. Procedía de una región solar donde su campo magnético es especialmente fuerte y complejo, haciendo que estas fulguraciones viajen a la velocidad de la luz.

SPECTACULAR FILAMENT ERUPTION: A filament stretching halfway across the solar disk became unstable and erupted away from the Sun. Couple things to note: (1) A section of it twists (magnetic energy being released). (2) After the event two bright ribbons form - a two-ribbon flare! pic.twitter.com/d3GN6S5Dpy