El Día Mundial de la Risa se celebra el primer domingo de mayo de cada año. Esta celebración fue concebida por el Dr. Madan Kataria, un médico de la India y fundador del movimiento de Yoga de la Risa, en 1998, que buscaba promover la risa como una forma de ayudar a conseguir la paz mundial y extenderla entre los pueblos.

El objetivo de este día, que en 2023 es el domingo 7 de mayo, es concienciar sobre la importancia de la risa y su efecto positivo en la salud y el bienestar. No en vano, los beneficios de la risa para nuestro organismo son tanto físicos como emocionales.

BENEFICIOS DE LA RISA

Una de las sonrisas más reconocidas es la sonrisa de Duchenne, que generalmente se considera como la más auténtica y espontánea. Este tipo de sonrisa implica la contracción de los músculos cigomáticos mayor y menor cerca de la boca, que elevan las comisuras de los labios, y el músculo orbicular cerca de los ojos, cuya contracción levanta las mejillas y genera arrugas alrededor de los ojos.

Con todo, podemos fingir una risa falsa. Incluso una risa que puede llegar a ser contagiosa. Sin embargo, reír fingidamente no produce efectos significativos en la salud, a pesar de que hay algunos autores que han afirmado lo contrario, como es el caso del psicólogo de la Universidad de Harvard Daniel Goleman en su libro Inteligencia social.

Recientemente, se ha publicado una revisión sistemática de estrategias basadas en el humor para abordar temas de salud pública en la revista Australian and New Zealand Journal of Public Health. La conclusión es que la risa podría ser la mejor medicina para llevar una vida saludable.

Dicha revisión sistemática examinó 13 estudios realizados en los últimos 10 años, donde se empleó el humor para transmitir mensajes serios sobre temas como la salud mental, el autoexamen de cáncer de mama y testicular, el sexo seguro, el cáncer de piel y el consumo excesivo de alcohol.

También en varios estudios, como el realizado por Takashi Hayashi y sus colegas en la revista Journal of Psychonomic Research en 2007, se muestra que la risa reduce los niveles de glucosa en pacientes diabéticos y les ayuda a combatir la neuropatía diabética. La risa también fortalece el sistema inmunológico, disminuye las sustancias químicas asociadas con la inflamación en las articulaciones de la artritis y, además, colabora en la lucha contra la dermatitis en personas con alergias.

UNA FORMA DE HACER DEPORTE

En su emblemático libro Anatomía de una enfermedad, Norman Cousins equipara la risa al ejercicio interior. Esta comparación resulta bastante acertada al considerar que la risa es un ejercicio aeróbico que consume alrededor de 40 a 170 calorías por hora. No es una gran cantidad, pero reír es un ejercicio gratuito y sencillo.

En un estudio realizado por M. Buchowski y sus colegas, publicado en la revista International Journal of Obesity bajo el título "Energy Expenditure of Genuine Laughter", se sostiene que reír cien veces es equivalente a pasar aproximadamente de diez a quince minutos en una bicicleta estática. No en vano, la risa puede tener un efecto positivo en la función cardiovascular, ya que puede aumentar la circulación sanguínea y reducir la presión arterial.

ESTRÉS Y DOLOR

La risa puede reducir la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, y aumentar la liberación de endorfinas. Esto puede mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés en general.

La risa, al aumentar la liberación de endorfinas, reduce el dolor, porque las endorfinas también pueden actuar como analgésicos naturales, ayudando a reducir la percepción del dolor. Por si fuera poco, la risa puede también mejorar la función del sistema inmunitario, al aumentar la producción de células inmunitarias y anticuerpos, lo que ayuda a combatir enfermedades e infecciones.

REFUERZO DE RELACIONES SOCIALES

La risa también puede mejorar las relaciones interpersonales al aumentar la conexión emocional entre las personas y aliviar tensiones.

La risa compartida puede generar una mayor comprensión y empatía entre las personas, ya que refuerza la conexión emocional y demuestra apoyo mutuo. Actúa como un lenguaje universal, ayudando a romper las barreras lingüísticas y culturales. Además, el humor puede hacer que las conversaciones difíciles sean más fáciles de abordar.

Esto es importante porque existen numerosos estudios científicos que respaldan la afirmación de que las relaciones sociales mejoran la salud. Uno de los más importantes es el llamado “Estudio del corazón de Framingham”. Este estudio a largo plazo, iniciado en 1948, ha proporcionado evidencia de que las personas con fuertes lazos sociales tienen un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Un gran metaanálisis de 148 estudios también evidencia que las personas con relaciones sociales sólidas tenían un 50% más de probabilidades de sobrevivir en comparación con aquellos que tenían relaciones sociales débiles o limitadas. Esto sugiere que el apoyo social es un factor importante en la longevidad.

EN CONCLUSIÓN

La risa es contagiosa. La risa no es sólo humana (se ha documentado en decenas de animales). Y, si bien los beneficios de la risa pueden variar entre individuos y situaciones, en general reír puede tener un impacto positivo en nuestra salud y bienestar. Así que la risa es una de nuestras mejores aliadas para tener una vida más feliz y saludable.