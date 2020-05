Un estornudo con gérmenes puede superar los 2 metros de distancia

Para cualquiera que sienta ansiedad cada vez que estos días oiga el ruido de un estornudo, esta nueva investigación le ofrecerá poco consuelo.

Lydia Bourouiba, científica experta en dinámica de fluidos del MIT (Instituto Tecnológico de Massachussetts), ha investigado durante años con ayuda de iluminación y fotografías obtenidas con cámaras ultrarrápidas hasta qué punto los esputos y gotitas que expulsamos de nuestros orificios nasales y bucales son capaces de propagar todo tipo de patógenos, entre ellos el nuevo coronavirus. La secuencia 2.000 fotogramas por segundo de su grabación muestran una neblina compuesta por una mezcolanza de moco y saliva que capaz de salir expulsada a una velocidad de más de 160 kilómetros por hora y superar los 8 metros de distancia. Y eso no es todo, una vez parada la proyección, una turbulenta nube de gotitas puede permanecer suspendida durante varios minutos, dependiendo del tamaño de estas partículas.

This sneeze filmed at 2,000 frames per second shows that it's a hot, moist turbulent gas cloud containing air and mucosalivary droplets that travel as far as 7-8 meters (26 ft). -Implications for #SARSCoV2 transmission dynamics. From @JAMANetwork doi:10.1001/jama.2020.4756 pic.twitter.com/wWpOBPU4Ro