Este robot equipado con un rayo láser podría sustituir a los pesticidas en el futuro

Pesticidas y plaguicidas se han usado tradicionalmente para evitar el daño a los cultivos y para el control de plagas. No solo sirven para matar insectos, si no que entre ellos se incluye un amplio abanico de sustancias destinadas a salvaguardar las cosechas de roedores, hongos, gérmenes e incluso de otras plantas. Sin embargo, pese a sus beneficios, y a pesar de que el empleo de pesticidas y plaguicidas con base biológica es cada vez más habitual, el abuso de estas sustancias químicas puede dar lugar a efectos no deseados en los ecosistemas y la salud humana. ¿Llegará un día en que el uso de pesticidas se convierta en una práctica obsoleta? Es posible, pero hasta que llegue ese día los científicos siguen trabajando en alternativas que permitan paulatinamente reducir el uso que se hace de ellos.

Una de estas alternativas; un proyecto coordinado por investigadores del Centro de Automática y Robótica, un centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid -CAR-CSIC-UPM- usará un láser para eliminar las malas hierbas de los cultivos y ofrecerá así una alternativa sostenible al uso excesivo de estos productos químicos que, siendo justos, han reportado numerosos beneficios a la humanidad y garantizado la alimentación de millones de personas durante décadas.

Se trata del proyecto denominado Welaser, que financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte 2020, cuenta con un presupuesto de 5,4 millones de euros. El prototipo consistirá en un vehículo o robot autónomo con un sistema de visión con inteligencia artificial que discriminará las malas hierbas de los cultivos. Luego detectará los meristemos de las malas hierbas (tejidos responsables de su crecimiento) y les aplicará un láser de alta potencia para eliminarlas.

“Esta tecnología, al enfocarse directamente sobre los meristemos y no emplear pesticidas ni plaguicidas, proporciona una solución limpia al problema de la eliminación de malas hierbas y ayudará a reducir significativamente los productos químicos en el medio ambiente”, explica Pablo González de Santos, científico del CSIC en el CAR-CSIC-UPM y coordinador del proyecto. “Así se podrá aumentar la productividad agrícola al tiempo que se logra mayor sostenibilidad ambiental y se mejora la salud de animales y seres humanos”, añade. El equipo de González Santos encargará de la coordinación inteligente de todos los subsistemas, incluyendo la generación de emisiones y la navegación autónoma del robot móvil.

Las malas hierbas que crecen en los cultivos agrícolas se caracterizan por su alta capacidad de dispersión, una gran persistencia y por disminuir el rendimiento de las plantaciones. Para eliminarlas se suele usar productos químicos, pero deterioran las propiedades del suelo y dañan sus organismos beneficiosos. El proyecto Welaser, el cual se centrará en cultivos de trigo y maíz, los más relevantes en el mercado europeo, y de remolacha y zanahoria. propone una alternativa sostenible al uso de pesticidas y plaguicidas y prevé contar con un prototipo en 2023, que luego tendrá que ser comercializado.