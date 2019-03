Este es el 'Tyrannosaurus rex' más grande del mundo

Un esqueleto de Tyrannosaurus rex casi completo (aproximadamente el 65%), descubierto en 1991 y apodado Scotty por la botella de Scotch whisky que fue abierta la noche del descubrimiento para celebrarlo, es el más grande que se conoce en el mundo y, además, es el esqueleto de dinosaurio más grande que se ha encontrado hasta la fecha en Canadá, según informa hoy la Universidad de Alberta en una nota de prensa. El esqueleto, descubierto en los años 90 por un grupo de paleontólogos que incluye al profesor Phil Currie de la Universidad de Alberta, estaba tan incrustado en piedra arenisca de gran dureza que se necesitó más de una década para retirar los huesos; no ha sido hasta hace poco que los científicos lo han podido estudiar. Scotty, de 13 metros de longitud y más de 8.800 kilos de peso, es más grande que cualquier otro dinosaurio carnívoro. Este espécimen de Tyrannosaurus rex vivió en el territorio ocupado actualmente por Saskatchewan, una provincia del Canadá occidental, hace 66 millones de años.

"Scotty es, además, el T. rex de mayor edad que se conoce", dice Scott Persons, el principal autor del estudio, publicado en The Anatomical Record. "Lo que quiero decir es que habría tenido más velas que nadie en su último pastel de cumpleaños. Puedes hacerte una idea de la edad de un dinosaurio cortando sus huesos y estudiando sus patrones de crecimiento. Scotty es todo crecimiento", asegura. Sin embargo, los Tyrannosaurus rex no vivían demasiados años: crecían rápido y morían jóvenes. Scotty tenía poco más de 30 años de edad cuando murió. "Para los estándares de los Tyrannosaurus, tuvo una vida inusualmente larga. Y fue violenta", añade. El esqueleto de Scotty conserva varias lesiones: costillas rotas, una mandíbula infectada y lo que podría ser la mordedura de otro T. rex en su cola; cicatrices de batalla de una vida larga", comenta el investigador de la Universidad de Alberta. "Creo que siempre habrá grandes descubrimientos por hacer, pero ahora mismo este Tyrannosaurus particular es el depredador terrestre más grande conocido por la ciencia", concluye. El esqueleto de Scotty será exhibido en mayo de 2019 en el Museo Royal Saskatchewan.