Este avance podría cambiar la vida de miles de mujeres embarazadas

Investigadores de la Universidad de Birmingham y elCentro Nacional para la Investigación de Abortos Espontáneos Tommy afirman que administrar progesterona a mujeres con sangrado precoz y antecedentes de aborto involuntario podría llevar a que nazcan 8.450 bebés más cada año tan solo en el Reino Unido.

Así, los dos nuevos estudios publicados por el equipo de científicos, defienden las ventajas, tanto científicas como económicas, de aplicar un tratamiento de pesarios de progesterona autoadministrados dos veces al día a las mujeres desde el momento en que presentan un sangrado temprano durante embarazo y que se puede dilatar hasta las 16 semanas de embarazo con el fin de evitar un aborto esponáneo.

La progesterona es una hormona secretada al comienzo del embarazo y es vital para el logro y el buen desarrollo de embarazos saludables

La progesterona es una hormona secretada naturalmente por los ovarios y la placenta al comienzo del embarazo y es vital para el logro y el buen desarrollo de embarazos saludables. Este es uno de los motivos por el que ahora los expertos están solicitando que la progesterona se ofrezca por parte delSistema Nacional de Salud de Reino Unido -NHS- para las mujeres con hemorragia precoz en el embarazo o con un historial de aborto espontáneo. Sendas investigaciones descubrieron que, a parte de incrementar las posibilidades de que las mujeres puedan quedarse embarazadas, resulta enormemente rentable para el sistema de salud en comparación con otras medidas.

El primero de los nuevos estudios, titulado 'Micronized vaginal progesterone to prevent miscarriage: a critical evaluation of randomized evidence' publicado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology examinó los resultados de dos ensayos clínicos principales llamados PROMISE y PRISM.

PROMISE contempló los casos de 836 mujeres con abortos involuntarios recurrentes inexplicables en 45 hospitales en el Reino Unido y los Países Bajos, y encontró una tasa de nacidos vivos en mujeres tratadas con progesterona fue un 3% más alta. Por otro lado, PRISM estudió a 4.153 mujeres con sangrado temprano durante el embarazo en 48 hospitales del Reino Unido y descubrió que hubo un aumento del 5% en el número de bebés nacidos en aquellos en el que las mujeres recibieron el tratamiento con progesterona. El beneficio fue aún mayor para las mujeres que tuvieron abortos involuntarios recurrentes anteriores -3 o más abortos espontáneos- observándose un aumento del 15% en la tasa de nacimientos vivos en el grupo de tratado con la hormona.

En el segundo de los estudios, titulado The cost-effectiveness of progesterone in preventing miscarriages in women with early pregnancy bleeding: an economic evaluation based on the PRISM Trial' y publicado en la revista BJOG: an international Journal of Obstetrics & Gynaecology se centro en la viabilidad económica de la medida, concluyendo que con un coste promedio de 204 libras por embarazo, el tratamiento con progesterona resulta rentable para el sistema de salud.

"Entre el 20 y el 25% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo"

En palabras del doctor Adam Devall, investigador senior en ensayos clínicos de la Universidad de Birmingham y gerente de Tommy, explica que: "entre el 20 y el 25% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo. Eso tiene un impacto clínico y psicológico en las mujeres y sus familias tremendo".

El papel de la suplementación con progesterona durante el primer trimestre de embarazos con alto riesgo de aborto espontáneo es una cuestión debatida en la literatura médica desde hace más de 60 años. "Hasta ahora, los responsables políticos no han podido basar sus recomendaciones en evidencias sobre el uso de suplementos como la progesterona para mejorar los resultados, sin embargo los ensayos de PRISM y PROMISE encontraron que los efectos aunque pequeños, son positivos" añade el doctor. "Creemos que los factores de riesgo como la hemorragia precoz y los antecedentes de uno o más abortos involuntarios previos, identifican a las mujeres de alto riesgo en las que la progesterona es beneficiosa. La pregunta es, ¿cómo debería afectar esto a la práctica clínica?" aventura Devall.

Arri Coomarasamy, profesora de ginecología de la Universidad de Birmingham y directora de Tommy, declara que: "nuestra sugerencia es considerar ofrecer a las mujeres con hemorragias precoces y antecedentes de uno o más abortos espontáneos anteriores para un tratamiento de 400 mg de progesterona durante dos veces al día, que ha de empezar en el momento de la presentación del sangrado vaginal hasta las 16 semanas completas de gestación"."En el Reino Unido, estimamos que implementar esta estrategia de tratamiento resultaría en 8.450 nacimientos vivos adicionales por año" añade. "Ahora instamos a los formuladores de políticas y a los médicos a considerar la evidencia cuidadosamente para hacer las recomendaciones que se ajusten a cada caso" sentencia .

Tracy Roberts, por su parte, profesora de economía de la Universidad de Birmingham, añade que: "el aborto espontáneo es una carga económica significativa que le cuesta al NHS del Reino Unido alrededor de 350 millones de libras anuales, por lo que es más que probable que la progesterona presente una buena relación coste/resultado para prevenir el aborto espontáneo."

El Dr. Pat O'Brien, Consultor y Vicepresidente del Royal College of Obstetricians and Gynecologists, afirma que :"el aborto involuntario puede ser una pérdida devastadora para las mujeres, sus parejas y sus familias. Por lo tanto, agradecemos los resultados de este ensayo bien investigado que apoya el uso de progesterona entre las mujeres con sangrado temprano en el embarazo y antecedentes de aborto espontáneo". "Este tratamiento ofrece una mayor probabilidad de un parto exitoso y parece ser rentable para el NHS, por lo que esperamos que el Instituto Nacional de Salud considere esta importante investigación en su próxima actualización" concluye.