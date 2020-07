Las mejores fotos astronómicas de 2020

Fotografía finalista en la categoría: The Sir Patrick Moore Prize for Best Newcomer

Esta imagen es una composición que el fotógrafo hizo usando sus mejores imágenes del Sistema Solar. Las imágenes individuales se tomaron entre julio de 2019 y febrero de 2020, todas utilizando el mismo método de imagen planetaria.

Sky-Watcher 203 mm f/5 telescope, Sky-Watcher EQ5 mount

Sol: ZWO ASI120MC-S camera, Thosand Oaks Optical solar filter, f/5 lens, 631 x 17.2-millisecond exposures,

Mercurio: ZWO ASI120MC-S camera, Televue barlow 2x lens extended to 4x and IR/UV cut filter at f/20, 14896 x 7.615-millisecond exposures,

Venus: ZWO ASI120MC-S camera, Televue barlow 2x lens extended to 4x and IR/UV cut filter at f/20, 26800 x 4.9-millisecond exposures,

Marte: ZWO ASI120MC-S camera, Televue barlow 2x lens extended to 4x and IR/UV cut filter at f/20, 24853 x 12.42-millisecond exposures,

Júpiter: ZWO ASI290MC camera, Televue barlow 3x lens and Baader L filter at f/17, 12803 x 10.25-millisecond exposures

Saturno: ZWO ASI290MC camera, Televue barlow 3x lens and Baader L filter at f/17, 45342 x 9.885-millisecond exposures

Urano: ZWO ASI290MC camera, Televue barlow 3x lens and Baader L filter at f/17, 5994 x 44.15-millisecond exposures

Neptuno: ZWO ASI120MC-S camera, Televue barlow 2x lens extended to 4x and IR/UV cut filter at f/20, 2605 x 151.9-millisecond exposures

Foto: Vinicius Martins/ Insight Investment Astronomy Photographer of the Year 2020