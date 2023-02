Faltan menos de dos semanas para que se cierren las candidaturas a la decimoquinta edición del prestigioso certamen Astronomy Photographer of the Year, organizado cada año por el Real Observatorio de Greenwich en asociación con BBC Sky at Night Magazine, y al que fotógrafos principiantes y profesionales de todo el mundo podrán enviar sus imágenes sobre el universo hasta las 21:00 horas (GMT) del 3 de marzo de 2023.

Con motivo de esta fecha límite, los organizadores han dado a conocer las 3 fotografías astronómicas galardonadas con el premio del gran público de su pasada edición, votadas entre una selección de 24 imágenes finalistas previamente seleccionadas por los Museos Reales de Greenwich entre más de 3.000 fotografías.

La Vía Láctea desde los Andes

Huayhuash, una espectacular imagen de la Vía Láctea desde los Andes Peruanos le ha valido al fotógrafo Daniel Zafra para alzarse con el título de Fotógrafo de Astronomía del Año: People's Choice Awards 2022 .

Daniel Zafra / Astronomy Photographer of the Year 2022 People´s Choice

Para conseguir su preciosa instantánea, Zafra se enfrentó a un viaje físicamente desafiante a través de la cordillera andina. La imagen fue capturada durante la temporada de lluvias en el lago Carhuacocha, ubicado a unos 4.150 metros sobre el nivel del mar por lo que el fotógrafo solo contó con un número muy limitado de oportunidades para obtener una toma del cielo en ausencia de nubes.

Una eyección de masa coronal en el Sol

El segundo premio fue para el fotógrafo Miguel Claro, por una dramática instantánea titulada A Giant in the Sun's Limb , en la que su autor capturó una eyección de masa coronal que tuvo lugar en febrero de 2022.

Miguel Claro / Astronomy Photographer of the Year 2022 People´s Choice

La nebulosa de cabeza de delfín

The Dolphin Nebula Towards a Cosmic Reef , de Aleix Roig, que muestra la nebulosa de la cabeza de delfín, una enorme burbuja cósmica compuesta de hidrógeno ionizado situada en las constelación del Can Mayor, se alzó con el tercer premio.

Aleix Roig / Astronomy Photographer of the Year 2022 People´s Choice

Para la futura edición del certamen, los participantes, quienes tendrán la posibilidad de competir por un premio de 10.000 libras, podrán enviar a través de este enlace hasta 10 fotografías que se enmarquen en cualquiera de las 9 categorías del concurso. Los ganadores, se anunciarán en una ceremonia de entrega de premios que tendrá lugar el 14 de septiembre de 2023 y se exhibirán en el Museo Marítimo Nacional junto con una colección de imágenes preseleccionadas.