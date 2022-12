La obesidad afecta a más de 650 millones de personas en todo el mundo y provoca una larga lista de afecciones a la salud entre las que se incluyen enfermedades como la diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares y más de una docena de cánceres mortales. De hecho, se calcula que el gasto mundial para tratar la obesidad y las enfermedades relacionadas con esta asciende a más de 150.000 millones de euros anuales.

"A pesar de esto, actualmente solo existe un puñado de medicamentos aprobados para el tratamiento de la obesidad, y las personas que toman estos medicamentos rara vez logran perder peso a largo plazo", explica el doctor John Kirwan, director ejecutivo del Centro para la Investigación Biomedica de Pennington, en Baton Rouge, Louisiana. "Detener la epidemia de obesidad a la que asistimos en la actualidad requiere medicamentos nuevos y más efectivos. "Esta investigación representa un paso muy prometedor en el proceso de descubrimiento", prosigue el que es autor del artículo titulado BAM15 Mediated Mitochondrial Uncoupling Protects Against Obesity and Improves Glycemic Control, que se publica esta semana en la revista especializada EMBO Molecular Medicine. "Esperamos que en un futuro no muy lejano, BAM15 o compuestos relacionados contribuyan en buena parte al desarrollo clínico de medicamentos contra la obesidad y se conviertan en una opción viable para esta enfermedad, así como de otras asociadas".

BAM15 difiere en gran medida de los medicamentos existentes para controlar el peso, que de forma general actúan reduciendo el apetito o las calorías absorbidas tras la ingesta de alimentos. El uso potencial de esta proteína se basa en un nuevo enfoque, ya que funciona haciendo que las mitocondrias -las "plantas de energía" de la célula- sean menos eficientes, con el resultado de que estas "queman" más energía.

Los investigadores ya han demostrado en estudios con ratones que aquellos que recibieron BAM15 mostraron una mayor resistencia al aumento de peso al quemar más calorías que los ratones del grupo de control. Los autores creen que en un futuro no muy lejano la proteína podría usarse para tratar tanto la obesidad, como otras enfermedades relacionadas como la diabetes, la enfermedad del hígado graso e incluso algunas formas de cáncer.