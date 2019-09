Encuentran agua por primera vez en una supertierra potencialmente habitable

Por primera vez en la historia de la astronomía, investigadores del University College London -UCL- han detectado vapor de agua en la atmósfera de una supertierra con temperaturas habitables.

K2-18b, que tiene 8 veces la masa de la Tierra, es ahora el único planeta que orbita una estrella fuera del sistema solar, o "exoplaneta", del que se sabe posea agua y cuyas temperaturas, al mismo tiempo, podrían ser propicias para la vida.

El descubrimiento es la primera detección de agua atmosférica en un exoplaneta que orbita en la zona habitable de su estrella

El descubrimiento, recogido en el artículo titulado Water vapour in the atmosphere of the habitable-zone eight-Earth-mass planet K2-18 b y publicado en la revista especializada Nature Astronomy, supone la primera detección de agua atmosférica exitosa en un exoplaneta que orbita en la zona habitable de su estrella, es decir, a una distancia donde el agua puede existir en forma líquida.

El autor principal del estudio, el doctor Angelos Tsiaras del Centro del UCL de Datos de Exoquímica Espacial -CSED- declara que: “encontrar agua en un mundo potencialmente habitable que no sea la Tierra es increíblemente emocionante. K2-18b no es una "Tierra 2.0", ya que es significativamente más masivo y tiene una composición atmosférica diferente. Sin embargo, nos acerca a responder la pregunta fundamental: ¿es la Tierra única?"

Una aproximación a la atmósfera de K2-18b

A través de los datos de archivo de los años 2016 y 2017 capturados por el Telescopio Espacial Hubble el equipo de Tsiaras desarrolló varios algoritmos de código abierto para analizar la luz estelar filtrada a través de la atmósfera de K2-18b. Los resultados revelaron la firma molecular del vapor de agua a la vez que la presencia de hidrógeno y helio en la atmósfera del planeta.

Los autores creen que otras moléculas como el nitrógeno y el metano pueden estar presentes, pero con las observaciones actuales permanecen indetectables, y aún se requieren más estudios para estimar la cobertura de nubes y el porcentaje de agua atmosférica presente.

A la búsqueda de vida en Tierras gigantes

El planeta orbita la fría estrella enana K2-18, que está a unos 110 años luz de la Tierra en la constelación de Leo. Dado el alto nivel de actividad de su estrella, una enana roja, K2-18b puede ser más hostil que la Tierra y es probable que esté expuesto a más radiación.

K2-18b fue descubierto en 2015 y es uno de los cientos de supertierras -planetas con una masa entre la Tierra y Neptuno- encontradas por la misión Kepler de la NASA. Ahora se espera que la misión TESS -Transiting Exoplanet Survey Satellite -de la NASA detecte cientos de supertierras más en los próximos años.

"Es probable que este sea el primer descubrimiento de muchos planetas potencialmente habitables"

El doctor Ingo Waldmann, también del UCL-CSED y coautor del estudio explica que: "con la gran cantidad de nuevas supertierras que se espera encontrar en las próximas dos décadas, es probable que este sea el primer descubrimiento de muchos planetas potencialmente habitables". Esto no solo se debe a que las súpertierras como K2-18b son los planetas más comunes en nuestra galaxia, sino porque también las enanas rojas -estrellas más pequeñas que nuestro Sol - son las estrellas más comunes ".

La próxima generación de telescopios espaciales, incluido el Telescopio Espacial James Webb -2021- y la misión ARIEL -Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-Survey, 2028- cuyos instrumentos serán muchos más avanzados, podrán, en un futuro próximo, caracterizar las atmósferas de otros planetas con un detalle sin precedentes. Así, por ejemplo, se espera que ARIEL observará unos 1.000 planetas en detalle para obtener una imagen verdaderamente representativa de cómo son.

La profesora Giovanna Tinetti -UCL CSED- coautora del estudio e investigadora principal de ARIEL, declara que: “nuestro descubrimiento hace que K2-18 b sea uno de los objetivos más interesantes para futuros estudios. Se han detectado más de 4.000 exoplanetas, pero no sabemos mucho sobre su composición y naturaleza. Al observar una gran muestra de planetas, esperamos revelar secretos sobre su química, formación y evolución".

Por su parte Tsiaras añade que: "este estudio contribuye a nuestra comprensión de los mundos habitables más allá de nuestro sistema solar y marca una nueva era en la investigación de los exoplanetas". "Esto es crucial para finalmente colocar la Tierra, nuestro único hogar, en una imagen más amplia del cosmos", concluye el investigador.