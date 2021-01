Encontrado un rinoceronte lanudo en perfecto estado de conservación

Alexei Savvin, vecino de la región siberiana de Yakutia, en Rusia, se topó con un hallazgo extraordinario mientras caminaba cerca del río Tirekhtyaj: un cadáver de rinoceronte lanudo perfectamente conservado, con los dientes y los órganos internos prácticamente intactos. El animal todavía mantenía su grueso pelaje, e incluso encontraron uno de sus cuernos. Después de analizar los restos los investigadores concluyeron que aquella criatura debió de merodear aquellos parajes hace entre unos 20.000 y 50.000 años, por lo que, a la espera de confirmar su datación definitiva, podría ser uno de los rinocerontes más antiguos jamás encontrados.

Según informó Valery Plotnikov, paleontólogo de la Academia de Ciencias de Rusia, al diario Siberian Times, el espécimen contaba con entre 3 y 4 años de edad y se encontraba alejado de su madre cuando perdió la vida, probablemente por ahogamiento. "Este tenía un pelaje grueso pero corto, lo que indica que pudo fallecer durante el verano".

El hallazgo fue un golpe de suerte, pues “estos especímenes suelen descomponerse con bastante rapidez”, según explicó el experto a una televisión local. Los científicos siberianos que encontraron el cadáver planean llevarlo a un laboratorio para practicar una datación por radiocarbono, lo que les permitirá conocer tanto la edad exacta como el sexo del espécimen.

