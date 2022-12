Hace 28.000 años, después de miles de siglos sobre la tierra, la especie neandertal se extinguió. Pero, ¿cuáles fueron los factores que provocaron el fin de este grupo humano? Chris Stringer y Lucile Crété, investigadores del Museo de Historia Natural de Londres, han publicado recientemente un estudio en la revista PalaeoAnthropology en el que sostienen que los principales responsables de la extinción de los neandertales podrían haber sido los Homo sapiens. Sin embargo, lejos de una lucha bélica, el motivo de su extinción habría sido justo por lo contrario: por haber tenido sexo.

Según la hipótesis planteada, la mezcla entre Homo sapiens y neandertales durante casi 5 mil años podría haber reducido el número de neandertales que se reproducían entre sí, conduciendo paulatinamente a esta especie a la extinción. “Nuestro conocimiento de la interacción entre Homo sapiens y neandertales se ha hecho más complejo en los últimos años. Sin embargo, todavía es raro ver una discusión científica sobre cómo ocurrió realmente el mestizaje entre los grupos”, afirma Stringer, jefe de investigación de Evolución Humana en el museo británico.

La "absorción" de los neandertales

En el estudio publicado, los investigadores afirman que la continua integración de neandertales en grupos de Homo sapiens podría haber sido determinante. "Si los neandertales fértiles eran absorbidos regularmente por los grupos de Homo sapiens, también eran eliminados de las reservas genéticas de los neandertales, y una fuga tan constante de individuos jóvenes no es algo que pudiera mantenerse durante mucho tiempo en pequeños grupos de cazadores-recolectores”, explica Stringer.

Actualmente, sabemos que el 2% del genoma humano procede de los neandertales, pero todavía no se han hallado evidencias de que los humanos influyeran en el acervo genético neandertal. La falta de esta información podría deberse a que, hasta la fecha, únicamente se han secuencia 32 genomas neandertales. Por eso, los investigadores señalan que “no sabemos si el aparente flujo genético unidireccional se debe a que simplemente no ocurría, a que la reproducción tenía lugar pero no tenía éxito, o a que los genomas neandertales que tenemos no son representativos”.

De esta manera, habría que esperar a que la tecnología de la secuenciación del ADN avance para que la ciencia disponga de más datos sobre el genoma que permitan confirmar o desmentir la hipótesis planteada por los investigadores del Museo de Historia Natural de Londres.