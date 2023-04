No se puede negar que los eclipses solares son unos de los fenómenos astronómicos que provocan mayor fascinación entre los más aficionados. Ya sea en forma de eclipses parciales, la manifestación más común donde la Luna solo ocupa una parte del Sol; eclipses anulares, en los que la Luna bloquea el centro del Sol dejando visible un aro luminoso en los extremos (anillo de fuego); o eclipses totales, donde todo el disco solar es bloqueado por la Luna, no cabe duda que son acontecimientos dignos de estar marcados en el calendario.

Y a pesar de que estos tipos de eclipses son ya de por sí poco comunes, existe un cuarto tipo cuya aparición en el cielo se restringe a, aproximadamente, una vez por década. Son los eclipses de sol híbridos y combinan todos los tipos anteriores en un único evento astronómico. Afortunadamente, a pesar de su escasa frecuencia, será posible disfrutar de uno este jueves 20 de abril.

QUÉ SON LOS ECLIPSES SOLARES HÍBRIDOS

Los eclipses híbridos solares son, básicamente, un fenómeno astronómico donde se combinan un eclipse total y uno anular. Es por esta razón que también suelen responder al nombre eclipses anular-solar. Se caracterizan porque, dependiendo del lugar del globo terráqueo desde donde se observe el evento, se podrá apreciar un tipo u otro de eclipse o, situados en el sitio preciso, la evolución desde anular a total.

De esta forma, el eclipse híbrido se irá desplazando por el cielo en una determinada zona geográfica, evolucionando mientras de una fase a otra. Un observador situado en la zona de amanecer o atardecer podrá ver el eclipse parcial evolucionando a anular, mientras que, alguien situado bajo la zona de sombra del eclipse, experimentará también el cambio a eclipse total.

Obtener las condiciones astronómicas precisas para que se observe un eclipse de este tipo es muy difícil. La NASA recuerda que hace casi 10 años del último eclipse solar híbrido y que, aunque se espera que se produzcan un total de 223 eclipses solares este siglo, solo 7 de ellos serán híbridos.

POR QUÉ OCURREN LOS ECLIPSES SOLARES HÍBRIDOS

Es posible observar un eclipse solar híbrido gracias a, simplemente, la curvatura de la Tierra. Es decir, será la distancia de un observador a la Luna, determinada por el lugar del globo donde se encuentre, la que determine cómo ve su tamaño y cuál es la forma que la sombra proyecta sobre la superficie terrestre.

Así, si un usuario se sitúa en una zona del globo desde la cual el Sol y la Luna se aprecien del mismo tamaño cuando están justo en línea sobre él, observará comola Luna es capaz de tapar por completo el Sol. Por el contrario, en el momento del amanecer o atardecer, las distancias no se verán iguales, pues la Luna, al ser realmente más pequeña y estar más cerca, sufrirá una variación en el tamaño aparente, apreciándose de un tamaño menor al del Sol y siendo incapaz de taparlo.

Tipos de eclipse según la zona de la superficie terrestre donde el observador se sitúe

Entonces, en el momento en que se produzca el eclipse y la Luna y Sol se desplacen conjuntamente por el cielo, el usuario situado en la zona de sombra (y que podrá ver el eclipse híbrido por completo) observará como al amanecer la Luna no consigue tapar por completo el Sol, devolviendo un eclipse anular y la luminosidad del anillo de fuego. Sin embargo, a medida que avanza el eclipse, el tamaño de la Luna irá aumentando hasta que esta será capaz de ocultar la silueta del Sol, dando lugar a la evolución a eclipse total.

EL PRÓXIMO ECLIPSE SOLAR HÍBRIDO

Este jueves 20 de abril, el hemisferio sur contará con la posibilidad de disfrutar de uno de estos apasionantes fenómenos. Este eclipse solar híbrido ha sido bautizado por la Agencia Espacial como Ningaloo, en honor a la franja de arrecife ubicada frente a la costa australiana. Esto es debido a que el eclipse será visto como híbrido desde el sudeste asiático, las islas Filipinas y Oceanía.

En hora peninsular española, el eclipse se iniciará el jueves 20 a las 2:34 AM en el Océano Índico y finalizará a las 7:59 AM en el Pacífico. Durará un total de 5 horas y media, encontrando el punto máximo del eclipse, es decir, el punto donde se observa el eclipse total, a las 5:17 AM con una duración de aproximada de 1 minuto. En ese punto, cuando el eclipse total vuelva a evolucionar hacia anular, será posible apreciar unos puntos de luz en la parte baja del fenómeno conocidos como perlas de Baily que son debidos a la luz solar que se cuela a través de las montañas y relevos lunares.

Aparición de las perlas de Baily tras el punto máximo de un eclipse solar total.

RETRANSMISIón en directo

Aunque la zona de visibilidad del eclipse se reduce a una pequeña área del globo terráqueo, no hay motivo de preocupación, pues cualquiera que lo desee podrá disfrutar del fenómeno a través de las plataformas online. En concreto, TimeandDate hará un directo en stream que permitirá observar la evolución completa del eclipse. La retransmisión comenzará el 20 de abril a las 3:30 AM, hora peninsular española.

La razón de que esta emisión comience una hora después del inicio del eclipse es que será en ese momento cuando el eclipse anular comience su evolución hacia total y el usuario pueda disfrutar directamente de la metamorfosis entre ambos tipos.

De igual forma, para los habitantes de America del Sur no favorecidos por este fenómeno, como residentes en México o Colombia, podrán también deleitarse con esta retransmisión online del eclipse híbrido. En el caso de México, la retransmisión comenzará a las 19:30h del 19 de abril y en Colombia a las 20:30 h del 19 de abril.

PRÓXIMOS ECLIPSES ESTE 2023

Si el visionado online de este próximo eclipse híbrido no acaba de satisfacer tus ganas de disfrutar de uno de estos fenómenos, no te preocupes. Aunque no sean de tipo híbrido, aún quedan tres eclipses por ocurrir en 2023, dos de ellos visibles desde España.

Así, el 5 de mayo será posible deleitarse con un eclipse penumbral de Luna, visible desde España (salvo el noroeste y las Islas Canarias), África, Asia y Australia. El 14 de octubre ocurrirá un eclipse anular de Sol que será visto como anular desde el oeste de Estados Unidos, América Central, Colombia y Brasil, y como parcial en todo América menos el extremo meridional. Finalmente, el año 2023 cerrará su “calendario eclipsal” con un eclipse parcial de Luna el 28 de octubre, visible desde Europa, incluidas todas las zonas de España, así como determinadas zonas de América, África, Asia y Australia