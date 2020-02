Dolby Atmos la tecnología del sonido que ha cambiado el mundo del cine

La tecnología Dolby se utilizó por primera vez en el año 1971, en La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. El objetivo era reducir el ruido ambiente (noise reduction). Si bien la obra de Kubrick, basada en la novela de Anthony Burgess, es reconocida por la psicodelia y la violencia de las imágenes, el sonido era una parte imprescindible para conseguir esa agobiante atmósfera que deseaba el director. El problema era que en muchas ocasiones el silencio pues las grabaciones producen un silbido distintivo y molesto que evitaba precisamente eso, que no se oyese nada. La clave, en este caso, fue ajustar el nivel de grabación de manera que la música siempre fuera alta y posteriormente, en postproducción, bajar el volumen. Así el ruido quedaría anulado.

Así nació el Dolby B que ha sido mejorado por el actual Dolby Atmos. El sonido es esencial en una película y este año, ocho de las nueve nominadas a "Mejor Película" usaron este sistema y todas las candidatas a obtener el galardón en "Mezcla y en Edición de Sonido", también.



¿Cómo funciona la tecnología Dolby Atmos?

Dolby Atmos es un formato de sonido envolvente o surround. Los sistemas más populares funcionan con cinco altavoces y un subwoofer (de ahí la cifra 5.1). Pero si bien el equipo de altavoces (el hardware) es esencial, no es condición suficiente, también es importante el modo de grabar el sonido.

En la mayoría de las películas y series, todo se mezcla en canales, desde la música hasta las voces y los efectos de sonido. Básicamente cada canal es uno de los altavoces del sistema surround. De este modo, si hay un diálogo entre dos personajes, el sonido se transmite y se mezcla con el canal central. Si se produce una persecución y el ruido de los vehículos pasa de un lado de la pantalla a otro, se mezclan con los altavoces izquierdo y derecho. Esto es eficaz, pero le falta "algo". Es ese "algo" lo que hace especial a la tecnología Dolby Atmos, y se consigue sin usar canales como en el sistema anterior.

Los directores de sonido buscan determinar exactamente en qué parte de cualquier sala con tecnología Atmos, desean que aparezca un sonido.

En esta tecnología la mayoría de los sonidos se tratan como "objetos". De este modo, en lugar de asignar un sonido a un canal (es decir, a un altavoz), Atmos permite que los ingenieros de sonido determinen un lugar para cada sonido. Gracias a ello se puede pasar del altavoz derecho o central a esquina inferior izquierda o centro de la pared. Y ahora viene lo complejo.

Del mismo modo que los directores de fotografía se centran en la luz de cada toma, los colores y los tonos, los directores de sonido persiguen no solo la intensidad y la calidad, sino también la ubicación: buscan determinar exactamente en qué parte de cualquier sala con tecnología Atmos, desean que aparezca un sonido. Por ejemplo el teatro Dolby, donde se celebran los premios de la Academia, cuenta con 215 altavoces y 285 canales. Todo el sistema es capaz de producir hasta 128 sonidos de forma simultánea. Claro que no todos los teatros tienen más de 200 altavoces, en general el mínimo es de 64 en Dolby Atmos, suficiente para aportar los 128 sonidos distintos, en caso de necesidad. Pero ahí no queda todo, el sistema Atmos, permite que los ingenieros puedan “guionizar” el sonido, dirigiendo los altavoces de modo individual hacia el lugar exacto donde quieren que llegue el sonido.

En definitiva, las películas se vuelven más realistas, más vivas, más interesantes ... y todo gracias a esta tecnología que ha cambiado el séptimo arte.