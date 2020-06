El día que descubrimos que llovía plástico

En 2017 se produjeron en todo el mundo 348 millones de toneladas métricas de plástico y parece que la producción mundial de este material no muestra signos de desaceleración. En los Estados Unidos actualmente la producción per cápita de residuos plásticos es de 340 gramos por día. Por su alta resistencia y longevidad el plástico es particularmente útil en la vida cotidiana, sin embargo estas mismas propiedades conducen a que en lugar en lugar de degradarse en el medio ambiente se fragmente en partes cada vez más diminutas permaneciendo en el entorno.

Ya hace tiempo que se tiene conocimiento de que estos microplásticos se acumulan en aguas residuales, ríos y en última instancia, en los océanos de todo el mundo. No obstante tal y demuestra el estudio llevado a cabo por Janice Brahney de la Universidad Estatal de Utah, también se acumulan en la atmósfera. Los resultados de la investigación aparecen publicados esta semana en la revista Science bajo el título Plastic rain in protected areas of the United States.

A partir de los datos de deposición atmosférica recolectados durante 14 meses, Brahney y su equipo identificaron muestras de microplásticos y otras partículas en 11 parques nacionales y áreas silvestres de los Estados Unidos. Luego identificaron su composición para poder hallar las fuentes de emisión, rastrear su movimiento y ponderar sus consecuencias. "Confirmamos a través de 32 sondeos que aproximadamente el 4% de las partículas atmosféricas analizadas en estos lugares remotos eran polímeros sintéticos", explica la autora. "Las tasas de deposición realmente nos sorprendieron", añade.

Con anterioridad al presente estudio, ya otros trabajos habían intentado cuantificar el ciclo del plástico a nivel global, sin embargo hasta ahora se desconocía la fracción del plástico presente en la atmósfera. Brahney afirma que los datos de su investigación "muestran que el ciclo del plástico se encuentra íntimamente ligado al ciclo mundial del agua, y que este tiene vidas -o tiempos de residencia- oceánicas, terrestres y también atmosféricas ".

El estudio encontró que las ciudades y los centros de población suponían las principales fuentes de plásticos cuyo trasporte y acumulación se producía fundamentalmente a través del agua. En contraste, la deposición en seco de plásticos se asoció con patrones atmosféricos a gran escala, lo que sugiere que los microplásticos son lo suficientemente pequeños como para ser arrastrados a la atmósfera para el transporte intercontinental.

La mayoría de los plásticos depositados en las muestras eran microfibras prodecentes tanto de ropa como de materiales industriales. Aproximadamente el 30% de las partículas eran microperlas de colores brillantes derivadas de pinturas o esmaltes industriales.Otras de las partículas halladas resultaron ser fragmentos de piezas de plástico más grandes de todo tipo.

Los resultados muestran que cada año se depositan más de 1000 toneladas de microplásticos en los espacios protegidos del oeste de los Estados Unidos, lo que equivale a más de 123 millones de botellas de agua reducidas a pequeñas partículas. También que un asombroso 4% de las partículas atmosféricas recolectadas en los lugares remotos donde se han obtenido las muestras eran polímeros plásticos.

Brahney señala del mismo modo que las partículas claras y blancas no se incluyeron en conteo porque no cumplían con los criterios metodológicos empleados por el equipo para su clasificación en el estudio, lo que sugiere que las estimaciones de las tasas de deposición de plástico estimadas en los conteos son bastante conservadoras, y por lo tanto, superiores a ese 4% neto.

La ubicuidad de los microplásticos en la atmósfera tiene consecuencias aún desconocidas para la salud, pero el tamaño observado en las partículas estudiadas indica que estas son susceptibles de acumularse en el tejido pulmonar. "Esta ubicuidad de los microplásticos en la atmósfera y la posterior deposición en ambientes terrestres y acuáticos remotos generan preocupaciones ecológicas y sociales generalizadas a todos los niveles", declara Brahney, quien concluye que "identificar los mecanismos de emisión y acumulación de plástico en la atmósfera es un primer paso clave en el desarrollo de soluciones a escala global".