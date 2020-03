Desinfectar superficies para luchar contra el coronavirus

En muchos de los países más afectados por el coronavirus abundan las estampas de camiones rociando calles y cuadrillas con mochilas llenas de líquidos desinfectantes con el que rocían interiores de trenes, parques y plazas. Muchas recomendaciones nos advierten que nos lavemos las manos y desinfectemos las superficies a menudo tocadas en nuestros hogares. Pero, ¿cuál es la forma más efectiva de prevenir la exposición al virus?

"No se sabe con certeza cuánto tiempo sobrevive el virus causante de la COVID-19 en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus. Los estudios realizados (incluida la información preliminar disponible sobre el virus de la COVID-19) indican que los coronavirus pueden subsistir en una superficie desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (por ejemplo, el tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente). Si cree que una superficie puede estar infectada, límpiela con un desinfectante común para matar el virus y protegerse de este modo a usted mismo y a los demás. Lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Evite tocarse los ojos, la boca o la nariz". Exactamente esto es lo que recomienda la OMS en su página oficial pero, ¿es realmente efectivo?

Al igual que otros coronavirus, se cree que el SARS-CoV-2, causante del COVID-19, se disemina con mayor frecuencia a través de gotitas respiratorias invisibles que se expanden por el aire y que pueden ser inhaladas por personas cercanas o aterrizar en superficies que otras personas pueden tocar. Según Juan León, especialista en salud ambiental de la Universidad de Emury, la buena noticia es que los desinfectantes domésticos comunes, incluido el jabón o soluciones basadas en lejía diluida pueden desactivar el coronavirus, pues destruyen la capa de grasa protectora que tienen estos agentes infecciosos.

Persistencia del coronavirus

Entonces, ¿cuánto tiempo dura el SARS-CoV-2 en el aire o en las superficies? Dependerá de la superficie. En un estudio preliminar publicado en medRxiv, el virus persiste en el aire durante hasta 3 horas y durante 2 a 3 días en superficies de plástico y de acero inoxidable. En una investigación publicada recientemente en la revista especializadas Journal of Hospital Infection, los investigadores encontraron que un coronavirus relacionado que causa SARS puederesistir hasta 9 días en superficies no porosas, como los materiales anteriormente descritos. Y, según algunos informes publicados recientemente, se ha detectado el SARS-CoV-2 en heces, lo que sugiere que el virus podría propagarse por personas que no se lavan las manos adecuadamente después de usar el baño. Pero hasta ahora, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han explicado que no hay indicios de que se propague a través del agua potable, piscinas o jacuzzis.



Entonces, ¿qué pasa con al aire libre? Según una variedad de informes de noticias locales de ciudades como Shanghai y Guangzhou y Corea del Sur, el desinfectante que se usa más comúnmente en exteriores es una solución diluida de hipoclorito de sodio o lejía doméstica. Sin embargo no está claro que esta solución destruya estos virus en superficies exteriores pues, según los investigadores, la luz ultravioleta (UV) es capaz de romper las moléculas que conforman la lejía y por tanto reducir su efectividad.

Es evidente que el uso de este desinfectante no es la panacea, pues no es inocuo para el ser humano y, de hecho, puede provocar irritaciones de las mucosas, además de ser un agente contaminante... ¿Entonces, sirve de algo desinfectar con lejía todas las calles de la ciudad? Dado que la transmisión más probable se produce de persona a persona, lo mejor, según Juan León, sería minimizar este contacto.

Consejos para evitar el contagio del coronavirus

Así pues, a modo de elenco de consejos para evitar el contagio y conseguir frenar la curva de infectados del coronavirus, se debería:

Quedarse en casa en la medida de lo posible.

Reducir el contacto con otras personas, sobre todo si son población de riesgo.

Cubrirse la boca al estornudar o toser, ya sea con el interior del codo o con pañuelos desechables.

Lávate las manos con regularidad durante al menos 20 segundo.

O lo que es lo mismo: el sentido común siempre es el mejor consejo que seguir en este tipo de situaciones.