Descubren en Japón una nueva especie de hadrosauro

Conocidos como "dinosaurios de pico de pato" precisamente por el parecido de su boca con los picos de las aves anátidas, los hadrosaurios se encuentran entre el grupo de dinosaurios herbívoros más exitoso del Cretácico Tardío. Sus fósiles, repartidos por casi todo el mundo, se han encontrado en América del Norte, América del Sur, Asia, Europa y la Antártida.

Ahora, un grupo de científicos acaba de encontrar el fósil de una nueva especie de este grupo de dinosaurios en la costa de Japón. Los resultados de la investigación se detallan en el artículo titulado A New Hadrosaurine (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Marine Deposits of the Late Cretaceous Hakobuchi Formation, Yezo Group, Japan publicado en la revista Scientific Reports.

El profesor de paleontología en la Universidad de Hokkaido y autor principal de estudio, Yoshitsugu Kobayashi y sus colegas, descubrieron el nuevo hadrosaurio, al que llamaron Kamuysaurus japonicus, en los depósitos marinos de la Formación Hakobuchi en Hokkaido, Japón. Con alrededor de 8 metros de largo, el espécimen de 72 millones de años es un hadrosaurio de tamaño mediano y completamente desarrollado. Los autores informan una serie de características únicas, que incluyen una pequeña cresta en el cráneo y una corta hilera de espinas neurales que apuntan hacia adelante.

Su descubrimiento en un entorno con influencia marina es raro para los hadrosaurios y contribuye a comprender la diversidad de este grupo en todo tipo de entornos y su evolución durante el Cretácico Tardío, hace entre 100,5 y 66 millones de años. "Se trata del primer esqueleto de tamaño medio-grande de este tipo encontrado casi completo en Japón" explica Kobayashi.