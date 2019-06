Descubren 2 planetas similares a la Tierra alrededor de una estrella cercana

Hasta el año 2003 no se descubrió la Estrella Teegarden, una de las estrellas enanas rojas más pequeñas que se conocen y que está situada a una distancia de 12,5 años luz. Sin embargo, los científicos siempre la han tenido en el punto de mira de cara a la búsqueda de planetas girando a su alrededor en una órbita dentro de la conocida como "zona habitable", aquella situada en una órbita que permitiera la posibilidad de desarrollo de vida tal y como la interpretamos los humanos.

Como apunta Mathias Zechmeister, investigador de la Universidad de Göttingen y autor principal de la publicación, “hemos estado observando esta estrella con el instrumento CARMENES desde el inicio del escaneo hace tres años, con el fin de medir su movimiento con gran precisión”.

El método utilizado para la detección de los planetas, es la denominada técnica Doppler. Cuando un planeta orbita una estrella genera un pequeño movimiento reflejo de ida y vuelta. Este movimiento induce un efecto Doppler muy sutil en la luz de las estrellas, que con instrumentos como CARMENES puede medirse con una precisión muy alta. Los planetas pequeños producen señales pequeñas, pero cuando orbitan alrededor de estrellas enanas rojas como Teegarden, son más fáciles de detectar en enanas rojas pequeñas como Teegarden que en una estrella como el Sol, porque el movimiento reflejo es mayor y se repite con más frecuencia.

Teegarden b tiene una masa similar a la de la Tierra y orbita cada 4,9 días a un 2,5% de la distancia Tierra-Sol. Teegarden c también es similar a la Tierra en términos de masa, completa su órbita en 11,4 días y está situada a un 4,5% de la distancia Tierra-Sol

A este respecto Zechmeister explica que “CARMENES es el primer espectrómetro de alta precisión en funcionamiento diseñado específicamente para encontrar planetas utilizando esta ‘ventaja de la enana roja’”. Como explican en un comunicado oficial, la temperatura de Teegarden es de 2.600° C (nuestro Sol alcanza los 5.500 °C), es 1.500 veces más débil y 10 veces menos masiva que nuestra estrella. O lo que es lo mismo, irradia la mayor parte de su energía en longitudes de onda rojas e infrarrojas, convirtiéndola en un blanco ideal para CARMENES.

Búsqueda de vida extraterrestre

Las mediciones Doppler de la estrella de Teegarden mostraron la presencia de los dos nuevos exoplanetas, Teegarden b y Teegarden c y después de más de 200 mediciones recogidas desde 2013 los investigadores han deducido que Teegarden b tiene una masa similar a la de la Tierra, orbita la estrella cada 4,9 días a un 2,5% de la distancia Tierra-Sol. Por su parte Teegarden c es también similar a la Tierra en términos de masa, completa su órbita en 11,4 días y está situada a un 4,5% de la distancia Tierra-Sol. Dado que la estrella de Teegarden irradia mucha menos energía que nuestro Sol, las temperaturas en estos planetas deberían ser suaves y podrían, en teoría, disponer agua líquida en sus superficies, especialmente en la exterior, Teegarden c. Este tipo de planetas es el objetivo principal para las futuras búsquedas de vida más allá de nuestro sistema solar.

De hecho, en boca de Stefan Dreizler, catedrático de la Universidad de Goettingen y coautor del estudio, “los dos planetas pueden ser parte de un sistema más grande. Las estrellas de muy baja masa –añade- parecen tener sistemas planetarios densamente poblados”. Así pues, una mayor cantidad de datos quizá desemboque en una mayor cantidad de planetas donde puedan darse condiciones apropiadas para la vida.

Un instrumento muy especial

Las observaciones se han realizado con el instrumento CARMENES en Calar Alto (Almería, España), así como con otras instalaciones complementarias de menor tamaño, como el Telescopi Joan Oró del Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, en el Observatori Astronòmic del Montsec. Pedro Amado, científico del CSIC en el Instituto de Astrofísica de Andalucía e investigador adjunto principal de CARMENES apunta que “la característica única de nuestro instrumento, que le permite observar simultáneamente en el visible y en el infrarrojo cercano, es fundamental para confirmar la naturaleza de las señales detectadas con ambos canales como debido a la presencia de planetas en órbita, ya que en este caso, la amplitud de la señal no depende del canal con que se mida, al contrario de lo que pasa cuando la señal se debe a variabilidad intrínseca de la estrella”.