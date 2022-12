Un nuevo análisis de una mandíbula encontrada en Banyoles (España) realizado por paleoantropólogos de una Universidad de Binghamton y un equipo formado por investigadores de España, entre los que se incluye el director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arsuaga, ha arrojado nueva luz sobre sus orígenes. La nueva hipótesis es que, en vez de ser un resto de neandertal como se había creído hasta el momento, probablemente perteneciera a un ser humano moderno, el Homo sapiens.

Habida cuenta de que la mandíbula data de hace entre 45.000-66.000 años, esta sería ahora mismo la pieza más antigua conocida de la anatomía de nuestra especie en el continente europeo.

La mandíbula tiene una antigüedad de entre 45.000-66.000 años y es la pieza más antigua conocida de la anatomía de nuestra especie en Europa.

Para realizar el nuevo estudio se llevaron cabo análisis basándose en la morfología comparativa descriptiva y la morfometría geométrica tridimensional cuantitativa (GM 3D), que se usó para reconstruir virtualmente las partes que faltaban del fósil para, a continuación, generar un modelo 3D para analizarlo en el ordenador.

Los orígenes de la mandíbula de Banyoles

El hallazgo del hueso tuvo lugar en 1887, en la ciudad de Banyoles, en Girona. Durante el Pleistoceno tardío, esta región estaba poblada predominantemente por neandertales, nuestros primos evolutivos más cercanos. Por esa razón, junto con el hecho de que carecía de mentón, una de las características típicas del Homo sapiens, se había supuesto que la mandíbula de Banyoles pertenecía a un neandertal.

Sin embargo, la mandíbula había sido desde siempre un fósil de difícil asignación taxonómica. Desde que había sido descubierta, se habían propuesto muchas teorías diferentes en lo que se refiere a la clasificación. No obstante, a tenor de los nuevos datos, se han plantearon dos nuevas hipótesis: que la mandíbula perteneciera a un miembro de una población previamente desconocida de Homo sapiens que coexistió con los neandertales; o que perteneciera a un híbrido entre un Homo sapiens y una especie humana no identificada no neandertal.

Foto: Museo de la Evolución Humana

Reconstrucción del modelo 3D de la mandíbula de Banyoles.

Sea como fuere, cualquiera que sea la especie a la que perteneciera esta mandíbula, claramente no es de un neandertal, tal y como ha explicado Juan Luis Arsuaga: “Es en casi toda su morfología un humano moderno. Sin embargo no se aprecia la existencia de un mentón (barbilla) por lo que no puede descartarse que tenga algún antepasado neandertal. El fósil de Homo sapiens considerado hasta hoy el más antiguo de Europa era Pestera cu Oase 1 en Rumanía, pero nosotros afirmamos que Banyoles es más antiguo.”

Ahora, los autores tienen previsto hacer que la tomografía computarizada y el modelo 3D de Banyoles estén disponibles para que otros investigadores puedan acceder libremente a ellos e incluirlos en futuros estudios comparativos.