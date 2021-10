Descrito el dinosaurio carnívoro más antiguo del Reino Unido

En el Museo de Historia Natural de Londres parecen estar en racha. Tras el reciente hallazgo de una nueva especie de anquilosaúrido, Pendraig milnerae es la segunda nueva especie de dinosaurio descrita por los científicos del museo en las últimas semanas.

Se trata del primer ejemplo de un terópodohallado en el Reino Unido.exhibió un tamaño corporal similar al de una gallina moderna

-la familia en la que se incluye tanto el T-rex como las aves modernas- hasta el momento

Se cree que vivió entre hace 200 y 215 millones de años, durante el período Triásico Tardío, y que probablemente

, la cual, sumándole una larga cola, habría alcanzado un metro de largo.

El doctor Stephan Spiekman, investigador en el Museo de Historia Natural y autor principal de un artículo que bajo el título Pendraig milnerae, a new small-sized coelophysoid theropod from the Late Triassic of Wales se publica esta semana en la revista Royal Society Open Science, explica que: “Pendraig milnerae vivió cerca del comienzo de la evolución de los dinosaurios carnívoros. Por los huesos que tenemos, está claro que era un carnívoro, sin embargo en sus comienzos estos animales eran bastante pequeños en comparación con los famosos dinosaurios carnívoros como el T. rex, que evolucionaron mucho más tarde".

Spiekman y sus colegas describieron la especie y la bautizaron como Pendraig milnerae. "Pendraig" significa 'Dragón Jefe' en galés, y es una referencia a la posición probable de la especie como un depredador principal del área en la que fue descubierta en el país de gales."Milnerae", por su parte, hace honor a la doctora Angela Milner, quien falleció el 13 de agosto de 2021 y fue fundamental en la reubicación del espécimen, además de contribuir significativamente a la comprensión de los dinosaurios terópodos del Reino Unido.

Restos fósiles de Pendraig milnerae hallados en la cantera de Pant-y-ffynnon,al sur de Gales Foto: Spiekman et al. / Natural History Museum

"Le dije a Angela que no podía encontrar el espécimen, así que se fue y unas tres horas después lo tenía" cuenta la doctora Susannah Maidment, investigadora principal del departamento de paleobiología del Museo que trabajó con Milner."Esta trabajo no hubiera sido posible sin ella", añade.

Pendraig milnerae fue descubierto por primera vez en Pant-y-ffynnon, al sur de Gales, y descrito en una tesis de 1983, sin embargo ahora ha sido reclasificado como una nueva especie

"Angela fue realmente importante en el Museo durante muchos años, no solo fue la principal investigadora en cuanto a dinosaurios, sino que también ocupó un puesto administrativo de alto nivel como encargada adjunta del departamento de paleontología cuando las mujeres generalmente no ocupaban esos roles en el museo, así que,para mí, como estudiante, fue realmente importante".

La isla de los dinosaurios enanos

El descubrimiento de esta nueva especie también podría proporcionar evidencia del potencial enanismo de las especies de las islas británicas y de la zona de Gales en la que fue realizado el hallazgo. "El área donde se encontraron estos especímenes fue probablemente una isla durante el período de tiempo en el que vivió Pendraig milnerae", expone Spiekman a modo de hipótesis y a sabiendas de que las pruebas aún no son concluyentes. “Las especies que viven en islas a menudo tienden a volverse más pequeñas que las del continente en un fenómeno llamado enanismo insular. Debido a que la mayoría de los reptiles fósiles hallados en este área, incluido Pendraig, son de tamaño bastante pequeño, ahora nos estamos valiendo de varios análisis estadísticos para investigar si Pendraig podría haber sido un enano insular".

Dinosaurios juveniles

Los resultados indican que Pendraig, de hecho, es pequeño incluso para un terópodo de ese período de tiempo."Basándonos en varias características de los huesos, pudimos determinar además que aunque los especímenes de Pendraig hallados no eran muy jóvenes, probablemente tampoco estaban completamente desarrollados; se trataba de juveniles", especifica el investigador.

Por lo tanto, Pendraig podría haberse vuelto algo más grande que los individuos a los que pertenecen los restos estudiados, lo que limita la capacidad de los científicos para hacer un análisis fiables del tamaño de su cuerpo. "Con esto en mente, necesitamos más pruebas de más especies para investigar el potencial enanismo de las islas durante el Triásico Tardío, pero si pudiéramos probarlo sería la evidencia más temprana de este fenómeno evolutivo", concluye.

