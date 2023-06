El cannabis es la droga ilícita más consumida en el mundo, y el 19,5% de quienes la han consumido desarrollan un trastorno por consumo de cannabis, CUD por sus siglas en inglés.

Este trastorno se caracteriza por un deterioro paulatino y persistente de sus usuarios, como encontrar trabas a la hora de cumplir con las obligaciones personales o laborales, continuar consumiendo cannabis a pesar de los problemas detectados de su empleo o la incapacidad de reducir su uso.

A pesar de ser considerado un problema de salud pública, actualmente no existen tratamientos para el CUD. Ahora, no obstante, según informa un artículo recientemente publicado en la revista Nature Medicine bajo el título Signaling-specific inhibition of the CB1 receptor for cannabis use disorder: phase 1 and phase 2a randomized trials, un equipo de la empresa biotecnológica Aelis Pharma, especializada en el tratamiento de trastornos cerebrales, podría estar muy cerca de obtener un potencial fármaco para facilitar el tratamiento de esta adicción.

Los hallazgos, basados ​​en datos obtenidos en modelos animales y ensayos clínicos de fase 1 y 2, demuestran que un inhibidor del receptor cannabinoide recientemente desarrollado podría ayudar reducir la dependencia del consumo de cannabis sin los efectos del síndrome de abstinencia.

Investigaciones anteriores ya habían demostrado que la activación por el tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis, de este receptor, conocido como CB1, es responsable de los efectos conductuales del cannabis.

Fue esto precisamente lo que impulsó al autor principal del estudio, Pier Vincenzo Piazza y sus colegas, a desarrollar un nuevo fármaco, el AEF0117, que inhibe un subconjunto de vías moleculares activadas por el receptor CB1. Los investigadores descubrieron que AEF0117 actuó inhibiendo en ratones y primates los efectos conductuales del THC sin alterar el comportamiento normal o las actividades fisiológicas.

Los resultados también informan de dos ensayos clínicos de fase 1, realizados en 64 voluntarios humanos sanos, que muestran que el fármaco es seguro y bien tolerado. Posteriormente los autores también realizaron un ensayo cruzado de fase 2 que involucró a 29 participantes con CUD y que recibieron dosis diferentes de AEF0117 y placebo de forma aleatoria y en periodos de 5 días.

Los resultados indican que AEF0117 disminuyó los efectos subjetivos positivos del cannabis y su consumo en relación con el placebo, sin desencadenar la abstinencia ni alterar las funciones normales -como el estado de ánimo, el sueño o el apetito- durante un período de 5 días.