Denman, el glaciar antártico que elevará el nivel del mar

Situado en la parte oriental más lejana de la Antártida, el glaciar Denman se asienta sobre el cañón terrestre más profundo de nuestro planeta. Durante mucho tiempo, los científicos han pensado que el hielo en esta zona del continente, la más remota y fría, se encontraba mucho menos amenazada ante el deshielo que afecta a su parte más occidental. Sin embargo, hace ya algunos años que la comunidad científica encargada del estudio de la criosfera viene avisando de que una serie de glaciares de esta parte de la Antártida se está volviendo cada vez más inestable.

En este sentido, según investigadores de la Universidad de California, Irvine y el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, en 2020 el glaciar Denman había retrocedido 5 kilómetros en los últimos 22 años. De hecho, la mayor preocupación de los científicos reside en que si se descongelara por completo, el hielo del glaciar Denman haría que los niveles del mar en todo el mundo aumentaran alrededor de 1,5 metros. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista Geophisical Research Letters bajo el título Vulnerability of Denman glacier to ocean heat flux revealed by profiling float observations, informa que la plataforma se está derritiendo a un ritmo de 70.800 toneladas de hielo al año.S

Según la autora principal del artículo, la oceanógrafa de la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth -CSIRO-, Esmee van Wijk, el glaciar Denman pronto podría entrar en riesgo de retroceso inestable debido al aumento de la temperatura del mar. Para llegar a sus conclusiones el equipo de van Wijk empleo un conjunto de flotadores para saber la cantidad de agua caliente que estaba llegando a la zona oriental de la Antártida. A partir de los datos obtenidos pudieron calcular la rapidez con la que el agua caliente estaba causando el derretimiento de la plataforma de hielo, la parte frontal del glaciar que flota en el océano y que no contribuye al aumento del nivel del mar.

Sin embargo, a medida que esta plataforma de hielo se torne más fina y delgada, brindará menos resistencia al flujo de hielo que desde el continente se dirige hacia el océano, este si, susceptible de cambiar el nivel del mar. "Estos datos, los primeros que utilizan mediciones tomadas del océano en esta zona del mundo, sugieren que probablemente el este de la Antártida contribuya al aumento del nivel del mar más de lo que pensábamos", expresa por su parte el coautor del artículo Stephen Rintoul.

Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que era muy poco probable que la Antártida oriental experimentara un fuerte calentamiento con su consecuente pérdida de hielo porque el agua de esta región permanecía relativamente fría. No obstante, la nueva evidencia demuestra que las masas de agua cálida también pueden llegar a esta zona de difícil acceso de la que los investigadores esperan recopilar nuevos datos en el año 2025, en una expedición a bordo del nuevo rompehielos de Australia, el RSV Nuyina.