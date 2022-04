¿Cuándo podremos ver la próxima Superluna Rosa?

Durante el mes de abril, los amantes de la astronomía podrán disfrutar de varios eventos astronómicos fascinantes, como las Líridas (una lluvia de meteoritos que tiene lugar entre el 16 y el 26 de abril), la conjunción de la Luna con varios planetas y la que se conoce como Superluna Rosa. Aunque la definición de superluna no es un término meramente científico, este fue acuñado en 1979 y se ha popularizado en los últimos años para hacer referencia a un fenómeno astronómico que sucede cada vez que la órbita de la Luna se encuentra más cerca de la Tierra (perigeo), a la vez que está llena. La órbita lunar es de aproximadamente 28 días, pero esta no es circular, sino una elipse, motivo por el cual su distancia respecto a nuestro planeta no es siempre la misma, ni tampoco su diámetro y su brillo. Así, a lo largo de este año se producirán hasta cuatro superlunas, dos de las cuales ya se han podido observar en febrero y marzo (queda otra en mayo), pero la que se va a producir durante el mes de abril va a ser, quizá, la más importante.

El origen indígena de la Superluna Rosa

Esta superluna de abril también se conoce con el nombre de Luna Llena Rosa. De hecho, fueron los nativos norteamericanos los que la bautizaron de esta manera debido a que el fenómeno ocurre en primavera, una estación en la cual la mayoría de flores brotan mostrando unos hermosos tonos rosáceos. De hecho, la NASA explica que "en el hemisferio norte, la Luna llena en abril se llama Pink Moon (luna rosada), un nombre que proviene del musgo rosa, conocido también como flox de tierra silvestre, que en el este de Estados Unidos es una de las primeras flores que germinan durante la primavera". Otras tribus americanas también denominan este fenómeno con nombres tan singulares como Luna Llena de los Peces, un momento en el que el sábalo, un pez fluvial muy común en Estados Unidos, nada río arriba para desovar.

Superluna rosa emergiendo desde un edificio de nuestras ciudades. Foto: iStock

Todos aquellos que sienten fascinación por el firmamento nocturno podrán observar la próxima Superluna Rosa este 16 de abril, Sábado Santo. Nuestro satélite surgirá en el cielo a las 20:46 hora peninsular y ocho minutos más tarde lucirá en su máximo esplendor. El fenómeno podrá ser visto sin necesidad de utilizar ningún instrumento óptico, aunque lo más recomendable es alejarse de las zonas con una alta contaminación lumínica para admirar este espectáculo natural de una manera más clara y nítida. La Luna volverá a esconderse a las 7:35 horas del domingo 17 de abril, aunque quienes no hayan podido observarla no deben preocuparse: el próximo mes de mayo la superluna volverá a ofrecernos la oportunidad de contemplarla de nuevo.