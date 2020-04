El coronavirus podría causar 40 millones de muertes en todo el mundo si no se toman medidas

Investigadores del Imperial College de Londres han elaborado un completo estudio en el que estiman la potencial escala de contagios por el nuevo coronavirus en función de las medidas que se tomen para combatirlo. Según sus cálculos, si los Gobiernos deciden no hacer nada para combatir su propagación, el patógeno podría segar la vida de hasta 40 millones de personas este año.

El informe , publicado por los Centros Colaboradores de la OMS para el Modelado de Enfermedades Infecciosas (WHO Collaborating Centre for Public Health Education and Training, por sus siglas en inglés), y el Instituto Abdul Latif Jameel para el Análisis de Enfermedades y Emergencia (J-IDEA), incluye distintos escenarios en función del nivel de protección de los Estados. Por ejemplo, plantea qué hubiera sucedido si el mundo no hubiese reaccionado al virus “escenario no mitigado”, y qué ocurriría si se toman distintas medidas para combatirlo “escenarios mitigados”.

Medidas de distanciamiento

Tomando como medida el escenario no mitigado, el estudio estima que en caso de no tomarse medidas el virus podría causar hasta 40 millones de muertes en un año. Si, por el contrario, se reduce el distanciamiento social en un 40%, el número de casos podría reducirse a la mitad.

En palabras del doctor Patrick Welker, uno de los autores del estudio, "estimamos que el mundo enfrenta una emergencia de salud pública aguda sin precedentes en las próximas semanas y meses. Nuestros hallazgos sugieren que todos los países deben elegir entre llevar a cabo medidas intensivas y costosas para evitar la transmisión o se corre el riesgo de que los sistemas sanitarios se vean colapsados rápidamente. Por el contrario, una acción rápida y colectiva ayudará a salvar vidas”.

Quédate en casa Foto: CordonPress

En otro de los cálculos realizados en el marco de la misma investigación, el equipo demostró que la adopción de medidas rápidas (entre ellas la detección temprana y el confinamiento estricto) son cruciales para aplanar la curva de la pandemia a nivel internacional. Los datos barajados por los investigadores desvelaron que si todos los países del mundo adoptasen esta medida drástica el número de muertes se situaría de media en 0,2 por cada 100.000 habitantes por semana, o lo que es lo mismo, las muertes se podrían reducir hasta un 95%, salvando así unos 38,7 millones de vidas. Sin embargo, si se tarda más en adoptar esta estrategia, el virus podría desembocar en una tasa de 1,6 muertes por cada 100.000 habitantes por semana.

"Todos los países requieren una acción rápida, decisiva y colectiva para limitar el efecto de esta pandemia" -manifestó una de las autoras del informe, la profesora Azra Ghani. Actuar temprano tiene el potencial de reducir la mortalidad hasta en un 95%. De la misma manera, Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta el impacto más amplio que el virus provoca en la población, especialmente en las personas más vulnerables.

Unos 7 millones de contagiados en España

La letalidad mundial no es la única conclusión que se desprende del estudio. También el alto índice de incidencia más allá de los datos oficiales. En España los investigadores calculan que alrededor de entre un 3,7% y un 41% de toda la población acabará contagiada por el virus en lo que va de año, lo se traduce en una horquilla que va desde casi 4 a 19 millones de personas. O, lo que es lo mismo: actualmente el virus podría haber infectado a un promedio de 7 millones. de personas. Sin duda, una cifra mucho mayor de lo que por ahora marcan los datos oficiales (unos 95.000 casos a finales de marzo), según el Ministerio de Sanidad.