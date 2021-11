La COP26 termina en un acuerdo de mínimos

Los representantes de los casi 200 países reunidos en la COP26 han conseguido un acuerdo ‘in extremis’ en la prórroga de la cumbre del clima del Glasgow. El texto, consensuado la noche del sábado, casi 24 horas después de la clausura del evento, se ha materializado en un llamamiento a los países firmantes para que regresar el año que viene con nuevas propuestas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque no fija metas concretas de reducciones para las próximas décadas. El acuerdo hace asimismo un llamamiento para reducir gradualmente "el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes" y hace énfasis en la necesidad de ‘aumentar significativamente’ el apoyo a los países desarrollados, pero no fija metas concretas en cuanto a Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las acciones climáticas concretas que los Estados están obligados a presentar cada cinco años concretas de reducción de emisiones para las próximas décadas ni establece mínimos en los compromisos nacionales.

Estos son los principales puntos del acuerdo:

Muchos países lamentaron durante la última sesión plenaria que el paquete de medidas no fuera suficiente para atajar el calentamiento. Algunos lo calificaron de "decepcionante", mientras que otros países reconocieron que era el acuerdo ‘menos malo’, en función de las circunstancias.

"Es un paso adelante incremental, pero no está en línea con el progreso necesario. Será demasiado tarde para las Maldivas. Este acuerdo no trae esperanza a nuestros corazones", dijo el principal negociador de Maldivas en un discurso agridulce.

El enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry, declaró que el texto "es una declaración potente" y aseguró a los delegados que su país participará de forma constructiva en un diálogo sobre pérdidas y daños y adaptación, dos de las cuestiones más difíciles de conseguir que los países se pongan de acuerdo. Una opinión similar manifestó el máximo negociador de Nueva Zelanda, para el que ‘el texto representa el resultado menos malo.

"Es un paso importante, pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados", dijo António Guterres en una declaración en vídeo publicada al término de la reunión de dos semanas.

El titular de la ONU añadió que es hora de pasar al "modo de emergencia", poniendo fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de 100.000 millones de dólares de financiación para el clima.

