COP26, las claves de una cumbre decisiva

"El cambio climático ya no es un problema del futuro. Es un problema ahora- señala Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.- Para tener la oportunidad de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, contamos con ocho años para reducir casi a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero: ocho años para hacer los planes, implementar las políticas y, finalmente, dar resultados tangibles. El reloj avanza rápidamente", declaró la experta en un c omunicado de la entidad.

Determinar el funcionamiento de los mercados de carbono



Uno de los principales escollos de la reunión de Madrid fue la imposibilidad de llegar a un acuerdo para desarrollar el artículo 6 del Tratado de París, aquel que establece la necesidad de fijar mecanismos de cooperación internacional para reducir las emisiones. Algunas voces plantean que este epígrafe debería incluir el establecimiento de un mercado internacional de derechos de carbono, similar al que funciona en la Unión Europea, un sistema vigente desde 2005 que abarca hasta el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. El mecanismo, llamado RCDE UE, es un régimen de comercio en el que se establecen límites máximos de derechos de emisiones que pueden ser comercializados por las empresas. En su inicio el precio por tonelada de carbono era reducido, lo que desincentivaba su compraventa. Sin embargo, en el último año el precio se ha disparado, un hecho que ha tenido un impacto directo en el mercado energético, y, de rebote, en el precio de la electricidad.



Durante el último año la CMNUCC acogió una serie de diálogos informales a puerta cerrada para explorar posibles vías de consenso. Sin embargo, las cuestiones clave planteadas en 2019 en la COP25 siguen sin resolverse. Por ejemplo, cómo evitar el doble cómputo (que las emisiones no se contabilicen dos veces) o cómo garantizar que los mercados de emisiones de carbono sirvan realmente para mitigar las emisiones mundiales y no actúen como un simple parche para enmascarar el verdadero problema.



“El artículo 6 no versa sobre los mercados de carbono -afirma contundentemente Tatiana Nuño, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace-. Este mecanismo no va a solucionar la crisis climática ni a reducir las emisiones rápidamente. No es una herramienta clave para la lucha contra el cambio climático, sino que más bien ha sido un instrumento disuasorio, una maniobra de despiste que ha hecho que perdamos el objetivo principal: que es liberarnos de los combustibles fósiles”.