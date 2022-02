Cómo han aumentado las emisiones de CO2 en todos los países a lo largo de los años

En los últimos años las emisiones de dióxido de carbono se han multiplicado provocando consecuencias severas para el planeta. Este gas, que está presente en la atmósfera como parte de su ciclo natural, se considera un gas de efecto invernadero, lo que implica que aumente la temperatura global del planeta al evitar que el calor se disipe. Aunque no sea el único de este tipo, el CO2 es el mayor impulsor del calentamiento global debido al incremento en la atmósfera fruto de las actividades humanas que están alterando su ciclo.

Un desastroso siglo XX

Desde inicios del siglo XX, las emisiones mundiales de dióxido de carbono procedentes de combustibles fósiles han aumentado considerablemente. A partir de 1970 se han incrementado en un 90% aproximadamente, y las emisiones debido a la quema de combustibles fósiles han contribuido en un 78% al aumento total de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el inicio de la década de los sesenta.

En España, las emisiones en 2020 fueron de 208,9 mT de CO2, lo que supone un descenso del 17,2% respecto a los niveles de 2019.

Durante el siglo XXI, las emisiones han seguido creciendo y tan solo se han visto frenadas por las crisis económicas. En el año 2015, después de décadas de discusiones se ratificó el Acuerdo de París, la primera alianza en exigir a todos lo signatarios presentar planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Conoce en este gráfico interactivo los países que más emisiones de CO2 han producido en los últimos 50 años:

Las emisiones de CO2, un problema actual

La lucha contra el cambio climático continúa, pero las altas cifras de emisiones no miran al optimismo sobre su reducción. Los 10 países que emiten la mayor cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera acaparan el 72% de los gases de efecto invernadero, siendo necesaria una actuación temprana para reducir el impacto global.

China produce tantas emisiones de CO2 como EE.UU, India, Rusia y Japón juntos.

China, que en 2020 ocupaba el primer puesto entre los emisores de CO2, produce tantas emisiones (11.680,4 millones de toneladas) como Estados Unidos (4.535,3 mT), India (2.411,7 mT), Rusia (1.674,2 mT) y Japón (1.061,7 mT) juntos.

Además de observar las emisiones totales de dióxido de carbono, es conveniente analizar la evolución de las toneladas producidas per cápita, donde tan solo se encuentra uno de los diez primeros países emisores, Arabia Saudí, con 16,96 toneladas de CO2 anuales por habitante. A este país se suman otros vecinos de Oriente Medio como Catar (35,6 CO2 t per cápita), Baréin (21,6 CO2 t per cápita), Kuwait (20,9 CO2 t per cápita), Emiratos Árabes Unidos (20,7 CO2 t per cápita) y Omán (16,9 CO2 t per cápita), cifras muy superiores al gigante asiático chino que produce 8,2 toneladas métricas per cápita.

El futuro de las emisiones

Aunque durante los confinamientos debidos a la pandemia de la COVID-19 se produjo un descenso en las emisiones globales de dióxido de carbono, en 2021 estas han vuelto a aumentar, según los expertos del Global Carbon Project.

Los científicos piden reducir las emisiones cada año en una cantidad comparable a la registrada durante 2020 para poder lograr la neutralidad climática en 2050. Sin embargo, la acción humana puede cambiar el curso de los acontecimientos. Si se reducen de manera inmediata y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero, llegando a cero emisiones netas de CO2, podría llegar a limitarse el cambio climático y sus efectos.