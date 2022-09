Cómo contactar con los extraterrestres

¿Qué sería mejor, encontrar vida en el universo, o no hacerlo? No encontrarla podría significar que estamos solos en ese inmenso, vacío y frío lugar del cosmos. Encontrarla... encontrarla abre la puerta a varias posibilidades. Una de ellas es topar con vida inteligente. Y otra de ellas y quizá no tan halagueña, sería ser encontrados por una civilización extraterrestre. Ambas situaciones evidenciarían que efectivamente no estamos solos. La diferencia radica en que de darse la segunda opción, la nuestra, la civilización que hemos construido aquí en la Tierra, con todas nuestras veleidades, se encontraría por primera vez en mucho tiempo en una situación a la que no estamos acostumbrados: con una especie por encima de nosotros en la pirámide evolutiva.

"Una civilización extraterrestre avanzada no tendría ningún problema en eliminar a la raza humana como si fueran hormigas"

Es por ello que muchos científicos, como por ejemplo Stephen Hawking, ya se pronunciaron al respecto de enviar señales al universo, y lo hicieron mostrando sus reservas en varias ocasiones: "una civilización extraterrestre avanzada no tendría ningún problema en eliminar a la raza humana de la misma forma en que un humano podría eliminar a una colonia de hormigas" son algunas de sus conocidas declaraciones. "Unos alienígenas tan avanzados como para llegar hasta nosotros tal vez se convirtieran en nómadas, buscando conquistar y colonizar los planetas a los que pudieran llegar", declaraba el físico en 2010 en un episodio de "Into the Universe with Stephen Hawking" protagonizado por él mismo.

Tecnología láser

Pese a ello, hay quien opina de diferente manera y así, según u n estudio del MIT publicado recientemente en la revista The Astrophisical Journal postula que la tecnología láser de la que se dispone en la actualidad podría, en principio, transformar un gran telescopio en una especie de faro planetario; una baliza lo suficientemente potente como para atraer la atención desde una distancia de unos 20,000 años luz.

De tal modo, la investigación llevada a cabo por el equipo de científicos liderado por James Clark del departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT y autor principal de una investigación a la que el se refiere como "estudio de factibilidad", sugiere que si un láser de 1 a 2 megavatios de alta potencia se enfocara a través de un telescopio masivo de 30 a 45 metros y se dirigiera al espacio, la combinación produciría un haz de radiación infrarroja lo suficientemente fuerte como para destacar sobre la energía del sol.

Dicha señal, podría ser detectada por astrónomos alienígenas que se encontraran realizando un breve estudio de nuestra sección de la Vía Láctea. Especialmente si esos astrónomos viviesen en sistemas cercanos, como Proxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra y donde es posible que se encuentre nuestro vecino potencialmente habitable más cercano; o bien en TRAPPIST-1, una estrella a 40 años luz de distancia que alberga siete exoplanetas, tres de los cuales son potencialmente habitables. Si la señal se detecta en cualquiera de estos sistemas cercanos, según el estudio, se podría usar el mismo láser para enviar un breve mensaje en forma de pulsos similares al código Morse. Ahora, la gran decisión radica en si como humanidad, deberíamos proclamar al universo el lugar donde se encuentra nuestro hogar, o bien deberíamos permanecer agazapados a la espera del desarrollo de los acontecimientos.