Comer demasiados huevos puede aumentar el riesgo de diabetes

Podría decirse que los huevos se han convertido en un desayuno universal en casi todo el mundo. No obstante, aunque elogiado por sus propiedades nutritivas, es posible los beneficios para la salud del humilde huevo no sean tantos como se creían. En este sentido, ahora una nueva investigación de la Universidad de Australia del Sur titulada Higher egg consumption associated with increased risk of diabetes in Chinese adults – China Health and Nutrition Survey publicada esta semana en la revista especializada British Journal of Nutrition, postula que el consumo excesivo de huevos podría aumentar el riesgo de diabetes.

Realizado en asociación con la Universidad Médica de China y la Universidad de Qatar, el estudio, desarrollado entre 1991 y 2009, es el primero en evaluar el consumo de huevos en una muestra grande de adultos. Entre los resultados que se derivan del mismo, los científicos hallaron que las personas que consumían regularmente uno o más huevos al día - el equivalente a 50 gramos gramos- aumentaban su riesgo en un 60% de padecer diabetes, una enfermedad cuya prevalencia en China supera en un 11% el promedio mundial, situándose como uno de los mayores problemas de salud pública del gigante asiático.

"La dieta es un factor conocido y modificable que contribuye a la aparición de la diabetes tipo 2, por lo que es importante comprender la gama de factores dietéticos que podrían afectar la creciente prevalencia de la enfermedad" expresa el epidemiólogo y experto en salud pública, el doctor Ming Li. "En las últimas décadas, China ha experimentado una transición nutricional sustancial que ha visto a muchas personas alejarse de una dieta tradicional de grano y verduras a una dieta más procesada que incluye mayores cantidades de carne, bocadillos y alimentos hipercalóricos", añade.

"Al mismo tiempo, el consumo de huevos también ha aumentado constantemente y entre ​1991 y 2009, el número de personas que comen huevos en China casi se duplicó" continúa. "Y si bien la asociación entre comer huevos y diabetes a menudo es un tema controvertido y objeto de debate, este estudio tiene como objetivo evaluar el consumo de huevos a largo plazo y el riesgo para las personas de desarrollar diabetes, según lo determinado por la glucosa en sangre en ayunas."

"Aunque la asociación entre el consumo de huevos y la diabetes no es concluyente, lo que descubrimos fue que un mayor consumo de huevos a largo plazo -más de 38 gramos por día- aumentaba el riesgo de diabetes entre los adultos chinos en aproximadamente un 25%. También que en los adultos que regularmente comían muchos huevos -más de 50 gramos, o el equivalente a un huevo, por día- el riesgo se disparaba hasta el 60%. Y además, que el efecto también fue más pronunciado en mujeres que en hombres"

Para vencer la diabetes, se necesita un enfoque multifacético que no solo abarque la investigación, sino también un conjunto claro de pautas para ayudar, informar y orientar al público. "Este estudio es un paso hacia ese objetivo a largo plazo", concluye el autor.