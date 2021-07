Las claves sobre la vacuna contra la Covid-19

¿Cuántos tipos de vacunas se administran en España?

Actualmente existen 4 vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento y disponibles en España. Dos de ellas están basadas en ARN mensajero (Pfizer/Biontech) y Moderna, mientras que las otras dos (Oxford/Astrazeneca y Janssen, de Johnson&Johnson) están basadas en un vector de adenovirus.

¿Cuánto tiempo debe pasar entre la primera y la segunda dosis?

La vacuna de Janssen es por ahora la única aprobada por los organismos competentes que solo requiere de una dosis. Las otras tres deben administrarse en 2 dosis, con los siguientes intervalos de tiempo entre ambas (21 días para Pfizer/Biontech; 28 días para Moderna y entre 8 y 16 semanas para la vacuna de Oxford/AstraZeneca). Esta última vacuna es la que tiene más oscilaciones entre una y otra dosis.

¿Es obligatorio vacunarse contra la Covid-19?

No. Como ocurre con el resto de vacunas en España, no es obligatoria.

¿Cuáles son los beneficios de vacunarse contra la Covid-19?

El objetivo principal de la vacunación es disminuir la incidencia de la Covid-19, disminuir su gravedad y mortalidad, protegiendo especialmente a los grupos más vulnerables. La vacunación es doblemente importante, ya que protege directamente a cada persona vacunada, pero también protege de forma directa al resto de la población. Cuantas más personas se vayan inmunizando, menor probabilidad habrá de que el resto se expongan al virus. La intención final es conseguir la inmunidad de grupo.

¿Qué vacuna es mejor?

Según los estudios previos a su autorización, la vacuna de Janssen cuenta con una eficacia del 67%, la de Oxford/AstraZeneca con un 76% y la de Pfizer y Moderna un 95%. Sin embargo, estos porcentajes son los primeros resultados de los estudios de la fase III que cada farmacéutica presentó a la Agencia Europea del Medicamento (EMA). No son datos comparables, ytampoco reflejan el riesgo de cada individuo a sufrir Covid-19 tras la inoculación. Únicamente son datos estimativos basados en los estudios previos de cohorte.

¿Cuánto duran las defensas que genera el organismo después de la infección por el SARS-CoV-2?

La respuesta rápida es: no se sabe todavía. Tal y como se afirma en este informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: “El corto periodo de relación del SARS-CoV-2 con el ser humano hace que se desconozca aún la duración de la memoria inmune y la inmunidad protectora después pasar la enfermedad y en respuesta a las vacunas contra la Covid-19”. Aun así, las últimas investigaciones realizadas con pacientes un año después de la infección apuntan que “la infección por SARS-CoV-2 puede generar en la mayoría de los sujetos una inmunidad protectora por mucho tiempo”, asegura Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), en declaraciones a la Agencia SINC.

De todos modos, hay motivos para pensar que sí lo será. Por ejemplo, este estudio publicado en la revista Nature en mayo del año pasado realizado a personas que habían pasado la enfermedad. Su conclusión: incluso aquellos que habían tenido síntomas leves presentaban una protección robusta y duradera.

¿Cuánto tarda en hacer efecto la vacuna de la Covid-19?

La vacuna Janssen genera una máxima protección 14 días después de su administración. No es la vacuna que presenta beneficios antes, pero, habida cuenta de que se trata de una sola dosis, sí que es la que tarda menos en ofrecer una protección máxima desde su administración. En el caso de Moderna, se estima que la protección máxima se consigue 14 días después de recibir la segunda dosis, mientras que la de Pfizer/NioNTech se obtiene una máxima protección unos 7 días después de recibir la segunda inoculación.

Con la vacuna de Oxford/ AstraZeneca, la máxima protección llega 28 días después de administrarse la segunda dosis. Se da el caso de que esta es la vacuna que deja pasar más tiempo entre ambas dosis, (un margen de 8 y 16 semanas para completar la pauta).

¿Cuánto dura la inmunidad inducida por la vacuna?

Igual que ocurre con la cuestión anterior: hasta la fecha no se sabe con exactitud. Según los análisis realizados por los inmunólogos, "la infección por SARS-CoV-2 puede generar en la mayoría de los sujetos una inmunidad protectora por mucho tiempo”, afirma Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). A este respecto, en palabras del Manel Juan, jefe de Servicio de Inmunología del Hospital Clínic, a la Agencia de Noticias Científicas SINC, “mientras no se demuestre lo contrario (y no cabe esperar que sea distinto), lo más probable es que la inmunidad generada por las vacunas sea igualmente duradera”.

¿Son las vacunas eficaces contra la variante delta?

Sí, aunque son necesarios más estudios para precisar el porcentaje de eficacia en función de las dosis administradas. Un estudio reciente publicado en la revista Nature basado en una investigación de laboratorio desvela que los anticuerpos producidos por las vacunas de dos dosis Pfizer/Biontech y Oxford/AstraZeneca no logran frenar el virus con una sola dosis, aunque sí lo hacen cuando se recibe la pauta completa. En otro estudio preliminar llevado a cabo en Reino Unido con un grupo de cohorte de más de 14.000 infectados con la variante delta demostró que estas vacunas evitaron más del 90% de las hospitalizaciones si se administraban las dos dosis. Aunque en otro estudio se establecía que una sola dosis era 17% menos efectiva que contra otras variantes.

La farmacéutica Moderna publicó a finales de junio de 2021 un comunicado oficial en el que aseguraba que su fármaco protegía contra la variante delta. Sin embargo, hasta ahora son escasos los estudios que puedan precisar el grado de efectividad. Uno de los últimos estudios, realizado por la Red de Investigación sobre Inmunización de Canadá (CIRN), precisaba que una dosis de esta vacuna tenía una eficacia del 72% , aunque no establecía datos concluyentes para las dos dosis.

Algo parecido ocurre con la vacuna Janssen, de Johnson&Johnson. La farmacéutica publicó recientemente un estudio pendiente de revisión en el que se concluía que el fármaco es efectivo contra la nueva variante. Investigaciones posteriores se encargaron de cuantificar la protección exacta.

¿Qué es la inmunidad de rebaño? ¿Cuándo se alcanzará?

El término ‘inmunidad colectiva’ o de grupo hace referencia a la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa (como puede ser la Covid-19), que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad.

La OMS explica que la inmunidad de grupo debe ser adquirida a través de la estrategia de vacunación, aunque precisa que hasta ahora “se desconoce la proporción de la población a la que se debe aplicar la vacuna para llegar a dicha inmunidad. “Determinar esa proporción es un tema de investigación fundamental y es posible que se llegue a distintas conclusiones en función de la comunidad objeto de estudio, la vacuna que se haya utilizado, los grupos demográficos prioritarios y otros factores”, apunta la organización sanitaria. Al inicio de las campañas de vacunación las autoridades sanitarias establecen un objetivo del 70% de la población vacunada, aunque en ningún caso se estableció que fuera el umbral necesario para conseguir la inmunidad de grupo. Una variable clave será, evidentemente, el grado de eficacia de las vacunas ante las nuevas variantes. Ejemplo de ello es Israel, un país con más del 60% de la población vacunada, nuevas variantes están aumentando la incidencia acumulada, y alejando con ello la inmunidad de grupo deseada.

¿Qué pasa si me contagio antes de la segunda dosis de vacunación?

Tal y como se ha explicado antes, una persona puede infectarse de Covid-19 después de haber recibido la primera dosis de la vacuna, ya que con un solo pinchazo únicamente se genera una respuesta parcial. Las directrices de las autoridades sanitarias realizan una distinción en función de la edad:

Las personas mayores de 65 deberán esperar a recuperarse de la enfermedad y terminar el período de aislamiento. Después se les administrará la segunda dosis, siempre que haya pasado el período establecido entre dosis.

siempre que haya pasado el período establecido entre dosis. Los menores de 65 años deberán esperar 6 meses para completar la pauta de vacunación con la administración de la segunda dosis.

¿Tiene efectos secundarios la vacuna contra la Covid-19?

Todos los medicamentos, incluidas las vacunas, pueden desencadenar reacciones adversas leves (como fiebre o dolor en el lugar de la inyección) o, con menor frecuencia, otras más graves (como anafilaxia). Los efectos adversos observados en los ensayos clínicos de las vacunas frente al Covid-19 se pueden consultar en el prospecto y la ficha técnica de cada vacuna disponible en la web del Centro de Información online de Medicamentos Autorizados de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (CIMA):

Vacuna Pfizer/BionTech

Vacuna Moderna

Vacuna Oxford/AstraZeneca

Vacuna Janssen/ Johnson&Johnson

¿Si me toca vacunarme de la segunda dosis mientras estoy de vacaciones, se puede posponer?

En el caso de que la fecha de la segunda dosis de vacunación coincida con unas vacaciones fuera de España y no se pueda solicitar la vacunación en el país de destino, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, recordó en una rueda de prensa que se podía ‘posponer unos días’ la segunda dosis más allá del intervalo recomendado por los laboratorios en sus fichas técnicas.

¿Qué debo hacer si sufro una reacción adversa después de vacunarme contra la Covid-19?

Si ocurre una reacción adversa tras la vacunación hay que acudir inmediatamente al centro de salud o al hospital de referencia en función de la importancia de la reacción. Las autoridades sanitarias han recordado además que es muy importante que se notifique dicha reacción adversa al Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (SEFVh) quienes ser encargarán de registrar y analizar estas reacciones para establecer si existe o no relación con la vacunación.

¿Cuáles son las contraindicaciones de la vacuna contra el Covid-19?

Los medicamentos pueden no ser compatibles con ciertas personas que sufren ciertas enfermedades. En el caso del Covid-19, la vacuna no está indicada para las personas con los siguientes problemas de salud.