La ciencia española a través del objetivo

Fotografía premiada en la categoría: Micro

Lejos de un conjunto de deliciosos caramelos, esta foto muestra un grupo de unidades fotorreceptoras -omatidios- de las miles que forman los grandes ojos compuestos de los mosquitos. Aunque la visión de estos insectos aún no se comprende del todo, es evidente que no ven como los humanos. Se cree que su sentido de la vista no tiene mucha definición y que pueden ver entre los 5 y 15 metros de distancia. Parece ser que a menos de un metro se guían por el calor, ya que pueden percibir el espectro infrarrojo.

Foto: Lola Molina Fernández / Isabel Sánchez Almazo / Concepción Hernández Castillo