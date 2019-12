El cambio climático afectará a la salud mundial, y los países no están preparaos

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de la falta de medios para combatir las consecuencias que el cambio climático tendrá en los próximos años para la salud de las personas. Y eso a pesar de que los países están cada vez más concienciados sobre la necesidad de combatir la emergencia climática.

Según los datos barajados por la organización internacional, obtenidos a través de una macroencuesta en 101 países y titulada 2018 WHO Health and Climate Change Survey Report, a pesar de en la actualidad hasta dos tercios de las contribuciones de cada país con respecto al Acuerdo de París mencionan la salud y que el sanitario es uno de los cinco sectores más afectados por la emergencia climática, ello no se ha traducido en un aumento de los apoyos financieros que el sector necesita.

La organización alerta de que es preocupante de "únicamente el 38% de los encuestados cuente con los recursos financieros necesarios para ejecutar, aunque solo sea parcialmente, una estrategia nacional [a nivel sanitario], y menos del 10% destine recursos suficientes para su plena ejecución".

"El cambio climático no es solo una factura que deberán pagar las generaciones venideras, sino que se está pagando ya ahora a través de la salud de las personas", afirmó el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud en un comunicado, en el que advirtió que abordar las políticas sanitarias necesarias para atajar la emergencia climática "es un imperativo moral que los países dispongan de los recursos necesarios para luchar contra esta emergencia y salvaguardar la salud actual y futura".

Menos de la mitad de los países cuenta con planes en materia de salud

Entre otros datos destacables, la encuesta de la OMS desvela que solo "el 48% de los países han llevado a cabo una evaluación de los riesgos climáticos para la salud pública, entre los que destacan el estrés térmico, los casos de lesiones causadas por fenómenos meteorológicos extremos, así como las enfermedades de transmisión vectorial, alimentaria o hídrica, como pueden ser el cólera, el dengue o el paludismo. Sin embargo, según reza el informe, alrededor del 60% de estos países informa de que los resultados de las esas evaluaciones han tenido poca o ninguna influencia sobre la asignación de recursos humanos y financieros para cumplir con las prioridades. La solución a este problema, según la Organización Internacional de la Salud, es que los temas relacionados con esta disciplina se incorporen en los planes nacionales e internacionales destinados a atajar los efectos del cambio climático.

La emisiones disparan el coste sanitario

La OMS ya informó recientemente de la rentabilidad de reducir las emisiones de CO2 en relación con los gastos sanitarios que generan y que el cumplimiento de los compromisos de los Acuerdos de París podrían salvar cerca de un millón de vidas al año en todo el mundo de aquí a 2050. Sin embargo, según apunta el informe, muchos países no son capaces de aprovechar este potencial. La encuesta muestra que menos del 25% de los países cuentan con mecanismos de colaboración claros entre el sector de la salud y los sectores que más influyen en el cambio climático y la contaminación atmosférica, como son el transporte, la generación de electricidad o la energía doméstica.

De hecho, según María Neira, directora del Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud, "si la salud fuera tenida en cuenta de manera sistemática en las contribuciones determinadas a nivel nacional –así como en los Planes Nacionales de Adaptación, las promesas de contribuciones para la financiación de la lucha contra el cambio climático y otras comunicaciones nacionales a COP25– el Acuerdo de París podría llegar a ser el acuerdo internacional más importante del siglo en la esfera de la salud", señala la experta.

Mayor presencia de la salud la lucha contra el cambio climático

Para atajar el problema, la OMS ha hecho hincapié en la necesidad de corregir algunos desajustes. Por un lado, señala la organización, cada país debería poner en marcha los planes elaborados, para lo cual han de asegurarse que el sector de la salud participe de forma activa en todas las iniciativas abiertas para paliar los efectos del cambio climático. Por otra parte, advierten que es necesario integrar el ámbito de la salud en los órganos de toma de decisiones, habida cuenta de los enormes beneficios que la adopción de medidas relacionadas con el clima tiene en el sector sanitario.