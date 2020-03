Calamares: virtuosos de la edición genética

Conocidos son los cefalópodos, entre los que se cuentan calamares, sepias, pulpos y otras especies, por su capacidad de cambiar de coloración para mimetizarse con el entorno y pasar desapercibidos, expulsar chorros de tinta para desorientar a sus depredadores, brillar en la oscuridad abisal del océano o en el caso del pulpo, escapista sin parangón en la naturaleza, de contorsionarse adoptando las formas más inverosímiles.

Ahora, revelando otra superdestreza en el hábil calamar, científicos de las universidades de Tel Aviv y Denver Colorado,en colaboración con los investigadores del Instituto de Biología Marina de Chicago -MBL- han descubierto que los calamares son capaces de editar sus propias instrucciones genéticas. Sin embargo lo que hace especial el hallazgo no es que esta edición se produzca únicamente dentro del núcleo de sus neuronas -ya que es el núcleo de las células el lugar donde se encuentra la información genética- sino que también también tiene lugar en el axón de sus células nerviosas: las proyecciones largas y delgadas externas a las células del sistema nervioso que transmiten el impulso eléctrico entre neuronas. Los hallazgos de la investigación se publican esta semana en la revista especializada Nucleic Acids Research en un artículo titulado Spatially regulated editing of genetic information within a neuron. Se trata de la primera vez que se ha observado un proceso de edición genética fuera del núcleo de una célula animal.

El descubrimiento supone la sacudida a una de las "premisas centrales" de la biología molecular, que establece que la información genética se transmite fielmente del ADN al ARN mensajero, y de este a la síntesis de proteínas. Ya en 2015, Josua Rosenthal del MBL y quien codirigió el presente estudio junto aIsabel C. Vallecillo-Viejo, descubrió junto a sus colegas, que los calamares modifican sus instrucciones de ARN mensajero de una manera extraordianaria y en órdenes de magnitud muy superiores a la forma en que lo hacen los humanos, lo que les permite ajustar el tipo de proteínas que se producirán en el sistema nervioso.

"Pensábamos que toda la edición de ARN tenía lugar en el núcleo, y que luego el ARN mensajero modificado se exportaba a la célula", explica Rosenthal. "Ahora estamos demostrando que los calamares pueden modificar el ARN en la periferia de la célula. Eso significa que, en teoría, pueden modificar la función de las proteínas para satisfacer las demandas localizadas de la célula. Esto les otorga gran libertad para adaptar la información genética según sea necesario." El equipo también mostró que el ARN mensajero se edita en el axón de la célula nerviosa a tasas mucho más altas que en el núcleo.

"Ahora estamos demostrando que los calamares pueden modificar el ARN en la periferia de la célula"

La investigación abre la puerta a numerosas potenciales aplicaciones, ya que en humanos la disfunción de los axones neuronales están asociados con muchos trastornos neurológicos.