Según las sagas nórdicas, un tipo de obras literarias de carácter anónimo originarias de Islandia y que datan de entre los siglos XII y XV, los vikingos llegaron a Groenlandia en el año 985. Se cree que el primero en alcanzar la isla fue el explorador noruego apodado como Erik el Rojo, tras haber tenido que exiliarse de Islandia por asesinato.

Desde entonces, los vikingos ocuparon la Groenlandia y fundaron algunas colonias, las cuales se calcula que en su máximo apogeo llegaron a albergar hasta a 10.000 habitantes, atraídos por la promesa de la llamada "tierra verde". Sin embargo, a mediados del siglo XV los vikingos comenzaron a abandonar sus asentamientos por factores que hasta día de hoy no han permanecido del todo claros.

Ahora, no obstante, un nuevo estudio publicado en la revista PNAS bajo el título Sea-level rise in Southwest Greenland as a contributor to Viking abandonment, parece apuntar al clima como uno de los factores definitivos de la claudicación del pueblo vikingo en la isla.

Para llegar a esta conclusión, el equipo dirigido por la investigadora de la Universidad de Harvard, Marisa Borreggine, se valió de los datos geomorfológicos y paleoclimáticos publicados hasta la fecha para crear un modelo del crecimiento de la capa de hielo y el aumento del nivel del mar en Groenlandia durante la ocupación vikinga y explorar la influencia de las inundaciones costeras en el abandono de los asentamientos.

Así, la ocupación vikinga de Groenlandia coincidió entre 2 periodos climáticos; el Período Cálido Medieval , que tuvo lugar entre los años 900 y 1250 y la Pequeña Edad de Hielo, que se inició acabado el primero.

CC

Piedra rúnica de Kingittorsuaq, testimonio de la presencia nórdica en Groenlandia.

Durante la Pequeña Edad del Hielo, la capa de hielo de Groenlandia avanzó hacia el océano, un hecho que según los modelos geofísicos del equipo de Borregine se tradujo en un hundimiento de la corteza y una creciente atracción gravitatoria entre el océano y la capa de hielo en crecimiento, todo lo cual habría motivado un aumento del nivel de mar estimado de 3 metros cerca del margen del hielo, lo que habría provocado que la costa retrocediera cientos de metros.

Todo ello concuerda con la evidencia arqueológica, la cual sugiere que numerosos asentamientos vikingos en Groenlandia estaban cerca de las costas de fiordos tallados por glaciares durante milenios, lo que los hacía particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar.