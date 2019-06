Un asteroide pasará cerca de la Tierra en septiembre

No, el asteroide 2006 QV89 no chocará con la Tierra en septiembre. Según los cálculos de los científicos de la NASA las probabilidades de impacto de este objeto del tamaño aproximado de medio campo de fútbol y descubierto en 2006 son más bien escasas.

En efecto, se trata de uno de los asteroides que más cerca pasarán de nuestro planeta. No en vano, ha sido catalogado dentro de los diez más peligrosos de una lista de 689 asteroides, según la Agencia Espacial Europea. Pero ello no significa que acabará precipitándose sobre nosotros. Y es que, según el Centro De Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, la probabilidad de que acabe pasando de largo asciende a un 99,989%.

El asteroide, de unos 40 metros de diámetro, está catalogado como ‘próximo a la Tierra’, esto es, aquellos objetos que pasarán a menos de 0,3 unidades astronómicas de nuestro planeta. En concreto, 2006 QV89 discurrirá a 0,04587 unidades astronómicas, de ahí su catalogación en esa lista negra. ¿Significa eso que es peligroso? En absoluto.

A casi 7.000.000 kilómetros de la Tierra

En primer lugar habría que tener en cuenta que esas 0,045 unidades astronómicas equivalen a unos 6.681.000 kilómetros. Puede parecen una distancia enorme, pero para entender si tenemos en cuenta que la Luna se encuentra a 384,400 km de distancia, es decir, el asteroide pasará a una distancia aproximada de 17 veces la distancia que separa la Tierra de la Luna.

Además, el cuerpo celeste recibe una catalogación de 0 según la escala de Turín, la vara de medir las probabilidades reales de impacto de un asteroide. Lo que significa que, aunque matemáticamente la probabilidad de colisión no sea cero, en términos de probabilidad sí que es ‘prácticamente nula’.

¿Por qué se habla de una posible colisión?

Muchos asteroides aparecen temporalmente en la zona de riesgo debido a la dificultad para trazar sus órbitas, algo que sucede generalmente cuando se trata de objetos descubiertos recientemente o detectados en pocas ocasiones después de su descubrimiento. Cada vez que un asteroide se observa, los astrónomos redefinen sus órbitas basándose en modelos informáticos, lo cual permite a los científicos precisar su recorrido. En este caso, el 2006 QV89 fue descubierto en el Observatorio Catalina Sky Survey de Arizona el 29 de agosto de 2006, y posteriormente por el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, el 6 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia sobre esta misteriosa roca.

Finalmente, los estudios preliminares de la ESA han determinado que el asteroide presentará su máxima magnitud estelar (el brillo con el que la percibimos), en septiembre de 2019, lo que indica que se encuentra a la distancia más próxima a nuestro planeta dentro de su órbita. Pero de ahí a pronosticar un cataclismo hay mucha diferencia.