Así fueron los últimos días de Ötzi antes de ser asesinado

Ötzi, quizá nuestro antepasado conocido más famoso de los Alpes, también conocido como el Hombre de Hielo, pasó sus últimos vagando por la cordillera alpina hasta que fue derribado por una flecha. Unos 5.300 años después, los arqueólogos aún están intentando desentrañar el misterio de uno de los asesinatos más antiguos que se conocen.

Las nuevas pistas para tratar de dilucidar que ocurrió provienen del análisis de los restos de plantas y musgos encontradas en el lugar en el que falleció el Hombre de Hielo. Los nuevos hallazgos, los cuales se recogen en el artículo titulado Seventy-five mosses and liverworts found frozen with the late Neolithic Tyrolean Iceman: Origins, taphonomy and the Iceman’s last journeyy han sidopublicados recientemente en la revista especializada Plos One, podrían revelar algunos detalles de su frenético viaje final.

Un ascenso abrupto

Tal y como parecen indicar investigaciones anteriores Ötzi fue asesinado solo una hora después de comer una comida final de íbice seco y carne de venado con trigo einkorn. Estas también han demostrado que el hombre de 40 y tantos años probablemente sufría de dolores de estómago cuando murió.

Ahora, el hallazgo de al menos 75 tipos de briófitas -una familia de plantas que en la que se incluyen los musgos y las plantas hepáticas- tanto en el interior como y alrededor de los restos momificados de Ötzi, desvelan nueva información sobre los últimos momentos del Hombre de Hielo al tiempo que reafirman la idea de que sus últimos días fueron agitados y violentos.

De tal modo, el nuevo análisis de estas plantas indica que hasta el 70% de las mismas parece proceder de altitudes mucho más bajas al sur de los Alpes de Ötzal, y al descubrir estos restos en la escena del crimen, a unos 3.200 metros de altitud, los investigadores han podido reconstruir parcialmente la algunos detalles de su ruta final, en la cual parece abarcar un gran ascenso en tan solo dos jornadas de viaje.

Pistas botánicas

De entre las plantas halladas junto al cadaver de Ötzi, una llamo especialmente la atención de James Dickson,profesor retirado de arqueobotánica en la Universidad de Glasgow y autor principal de la nueva investigación. Así Neckera complanata, una especie de musgo que históricamente se ha utilizado para impermeabilizar botes y cabañas de madera fue encontrado entre el conjunto de herramientas de Ötzi.

El uso que el Hombre de Hielo daría a la misma aún es objeto de debate. Entre algunos de las hipótesis destaca que esta pudo haber sido utilizada como material de aislamiento o bien como papel higiénico. Fuera como fuere, el caso es que esta planta solo crece a bajas altitudes, lo que puso a los científicos sobre la pista de la ruta seguida por Ötzi.

En el estómago de un experto montañero

En el nuevo estudio, el equipo internacional de científicos de Dickson basó sus resultados en los datos botánicos de la región así como en la distribución de todas las especies de musgos y hepáticas que se habían identificado en el tracto digestivo de Ötzi y en el sedimento alrededor de su cuerpo. La distribución de estas plantas en los Alpes hace 5.000 años era bastante similar a la distribución actual.

Las muestras del recto de Ötzi y la parte inferior de su colon, las cuales representan su última comida presentaron restos de polen de pino y abeto. Esto colocó a Ötzi unas 33 horas antes de su muerte, en un bosque de gran altitud, a unos 2.500 metros de altura.

Por otro lado, el tracto medio del colon del Hombre de Hielo contenía polen de otros árboles que solo crecen en bosques a altitudes más bajas, lo que significa que Ötzi debió descender otros 1.200 metros, en transcurso de unas 20 horas.

Según la evidencia del polen, Ötzi ascendió nuevamente y comió su última comida en un bosque de coníferas subalpino antes de subir aún más alto al Paso Tisen, donde fue asesinado.