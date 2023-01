El yacimiento de Taichoute, en Marruecos, hoy se encuentra rodeado por un cálido y seco desierto. Sin embargo, hubo una época en la historia de nuestro planeta en que este lugar se encontraba a cientos de metros bajo el agua. Un lugar, además, con una fauna rica en lo que parecen haber sido varias especies de artrópodos gigantes que nadaban libremente.

Al menos eso es lo que se desprende de un artículo que bajo el título New fossil assemblages from the Early Ordovician Fezouata Biota, se publicaba a finales de 2022 en la revista Scientific Reports.

"Todo es nuevo en esta localidad: su sedimentología, paleontología e incluso la preservación de los fósiles, lo que destaca aún más la importancia de la biota de Fezuata para completar nuestra comprensión del pasado de la vida en la Tierra", explica el autor principal del artículo, el doctor Farid Saleh, de la Universidad de Lausana y la Universidad de Yunnan.

"Si bien los artrópodos gigantes que descubrimos aún no se han identificado por completo, algunos pueden pertenecer a especies descritas anteriormente y otros serán sin duda especies nuevas", añade por su parte el doctor Xiaoya Ma, de la Universidad de Exeter y la Universidad de Yunnan. "Sin embargo, su gran tamaño y su estilo de vida de natación libre sugieren que desempeñaron un papel único en estos ecosistemas".

El yacimiento de Fezouata fue seleccionado recientemente como uno de los 100 yacimientos geológicos más importantes del mundo debido a su relevancia para comprender la evolución durante el período Ordovícico Inferior, hace unos 470 millones de años. Los fósiles descubiertos en estas rocas incluyen elementos mineralizados (por ejemplo, conchas), pero algunos también muestran una preservación excepcional de las partes blandas, como órganos internos, de los animales primitivos que habitaron en esta parte de nuestro planeta cuando formaba parte del océano.

Del mismo modo, el nuevo estudio informa de que el descubrimiento de los fósiles de Taichoute, conservados en sedimentos que son unos millones de años más jóvenes que los del área limítrofe de Zagora, están dominados por fragmentos de artrópodos gigantes.

Foto: Emmanuel Martin

“Los cadáveres fueron transportados a un ambiente marino relativamente profundo por deslizamientos de tierra submarinos, lo que contrasta con los descubrimientos en entornos menos profundos, los cuales fueron enterrados por depósitos de tormentas”, explica el doctor Romain Vaucher, de la Universidad de Lausana. “Aquí se encuentran animales como los braquiópodos, adheridos a algunos fragmentos de artrópodos, lo que indica que estos grandes caparazones también actuaron como reservas de nutrientes para la comunidad que habitaba el fondo una vez que murieron y quedaron varados".

Por todo ello, Taichoute se ha convertido en unos de los yacimientos en su clase más importante para la investigación del Ordovícico. En él se han llegado a encontrar incluso nuevas especies de trilobites, uno de los habitantes prehistóricos de las profundidades más conocidos y estudiados hasta la fecha. "Es un lugar que no deja de sorprendernos con nuevos descubrimientos inesperados", concluyen sus autores.