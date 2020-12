Un año de exploración espacial en imágenes

Esta es la última imagen de Júpiter tomada por el Telescopio Espacial Hubble de la NASA y la ESA el 25 de agosto de 2020. Fue capturada cuando el planeta estaba a 653 millones de kilómetros de la Tierra. La visión nítida del Hubble está brindando a los investigadores un informe meteorológico actualizado sobre la atmósfera turbulenta del monstruoso planeta, en el que se incluye una nueva y notable tormenta que se avecina y un primo de la Gran Mancha Roja que cambia de color. La nueva imagen también muestra la luna helada de Júpiter, Europa.

Un detalle único y emocionante de la nueva instantánea del Hubble aparece en latitudes medias del norte como una tormenta brillante, blanca y extendida que se mueve a 563 kilómetros por hora. Esta comenzó el 18 de agosto de 2020 y desde entonces ha aparecido otra.

Si bien es común que surjan tormentas en la región, a menudo varias a la vez, esta perturbación en particular parece tener más estructura que las observadas con anterioridad. Detrás de la columna hay pequeños grupos nubes oscuras que giran en sentido antihorario y que tampoco habían sido divisadas en el pasado. Los investigadores especulan que esto puede ser el comienzo de una mancha más duradera en el hemisferio norte, quizás para rivalizar con la legendaria Gran Mancha Roja que domina el hemisferio sur.

Foto: NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), and M. H. Wong (University of California, Berkeley) and the OPAL team