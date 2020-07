Un análisis de sangre para detectar el cáncer en fases tempranas

Al igual que ocurre con muchas enfermedades, la supervivencia de los pacientes con cáncer aumenta significativamente cuando este se identifica en las primeras etapas, ya que el tumor puede extirparse quirúrgicamente o tratarse con medicamentos apropiados antes de recurrir a tratamientos más agresivos como la quimioterapia o la radioterapia. Sin embargo, para la detección de algunos tipos de cáncer, hasta el momento solo existen un número limitado de pruebas que pueden informarnos de su desarrollo.

Ahora no obstante un nuevo estudio titulado Non-invasive early detection of cancer four years before conventional diagnosis using a blood test y publicado esta semana en la revista Nature informa de una nueva prueba para su detección temprana a partir de un análisis de sangre no invasivo, el cual podría detectar hasta 5 tipos de cáncer con una antelación de hasta 4 años con respecto a los métodos convencionales de diagnóstico.

En el estudio liderado por Kun Zhang, profesor de bioingeniería de la Universidad de California San Diego, él y su equipo describen una prueba de detección del cáncer llamada PanSeer, en la que a partir de un análisis de sangre se examinan las firmas de metilación específicas del cáncer. Los autores realizaron varios análisis en muestras de plasma obtenidas de 605 individuos que no mostraban signos de la enfermedad, de los cuales 191 fueron diagnosticados posteriormente con cáncer. También perfilaron las muestras de plasma de 223 pacientes con cáncer adicionales diagnosticados, así como 200 muestras de tejido y tumores primarios.

Con este nuevo test, los autores demostraron que su prueba puede detectar con alta especificidad cinco tipos comunes de cáncer entre los que se incluyen cáncer de estómago, esofágico, colorrectal, de pulmón e hígado, en pacientes que posteriormente fueron diagnosticados con la enfermedad, así como en individuos asintomáticos hasta cuatro años antes del diagnóstico convencional.

Y aunque los autores enfatizan que aún se necesitan más estudios para confirmar el potencial real de la prueba y que es poco probable que PanSeer sirva para predecir que pacientes desarrollarán cáncer con posterioridad, se reafirman en la capacidad de este nuevo método para identificar pacientes en los cuales el proceso canceroso ya se está desarrollando en sus primeras etapas, incluso cuando otros métodos de detección actuales ofrecen un diagnostico negativo.