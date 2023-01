Hace 300 millones de años, los siete continentes que existen ahora en la Tierra estaban unidos en una gran y única masa terrestre conocida como Pangea. En los próximos siglos, el mismo movimiento de la corteza terrestre que provocó la división de Pangea volverá a cambiar la geografía de nuestro planeta, creando el nuevo supercontinente de Amasia.

Según un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Curtin y la Universidad de Pekín, publicado en la revista National Science Review en diciembre de 2022, la formación de Amasia sucederá dentro de 200 millones de años, cuando el Océano Pacífico se cierre y los continentes de América y Asia se fusionen. Luego, Australia chocará con Asia y América, uniendose así al supercontinente.

Amasia ocupará el territorio del Polo Norte, dejando el hemisferio sur del planeta con menos tierra.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos utilizaron una simulación creada por un superordenador. La simulación también demostró que Amasia es solo una de las diversas opciones que existen de cara a la formación de este nuevo supercontinente. También podría darse la situación de que los océanos Pacífico y Atlántico se cerraran, dando paso a una sola masa terrestre llamada Aurica.

Foto: Istock

Antiguo continente de Pangea en la Tierra.

Otros estudios sobre Amasia

Esta no ha sido la primera vez que se ha hablado de Amasia. En febrero 2012, la revista Nature publicó un artículo titulado Supercontinent Amasia to take North Pole position en el que ya se exploraba la posibilidad de la creación de este nuevo supercontinente. En el artículo explicaban que Amasia tomaría el territorio del Polo Norte, formándose sobre el Océano Atlántico y dejando el hemisferio sur del planeta con menos tierra.

Ya en la Antigua Grecia, el filósofo Heráclito afirmó: “todo cambia, nada permanece”. Así, incluso los elementos de nuestro entorno que hoy percibimos como inamovibles, tales como los continentes, sufrirán las inevitables alteraciones del tiempo con el paso de los años.