Trump vuelve a negar el cambio climático. Y los científicos le responden

Muy pocos niegan, a estas alturas, que el calentamiento global es un hecho. El deshielo en la Antártida está generando problemas en todo el planeta, incluso en lugares tan alejados como el mar Mediterráneo, donde un informe reciente señalaba de manera directa e inequívoca los lugares patrimonio de la Humanidad que estaban en peligro por la subida del nivel del mar vaticinada por cientos de estudios. Los fenómenos meteorológicos cada vez son más extremos y sus devastadores efectos cada vez son más potentes.

Y sin embargo todavía hay quien piensa que se trata todo de un invento. Un cuento chino. El último en contradecir a miles de científicos de todas las nacionalidades ha sido precisamente una de las personas más poderosas del planeta: Donald Trump.

Según las previsiones de los meteorólogos, en los próximos días viviremos los días más fríos registrados a finales de noviembre desde que existen datos al respecto. De hecho se esperan mínimas para el Día de Acción de Gracias de entre -6 ºC y -9 ºC en la costa este, en las ciudades de Nueva York, Boston y Filadelfia. A este respecto el presidente de Estados Unidos comentaba en un tuit: ”Un frío brutal y prolongado puede batir TODOS LOS RÉCORDS. ¿Qué ha ocurrido con el calentamiento global?”.

Brutal and Extended Cold Blast could shatter ALL RECORDS - Whatever happened to Global Warming? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 de noviembre de 2018

No se trata de algo nuevo. El presidente estadounidense ya ha mostrado su ignorancia en otras ocasiones con antelación. Mismamente, el año pasado Trump comentó irónicamente que a Estados Unidos le iría bien “un poco” de calentamiento global para combatir las bajas temperaturas que llegaron a marcar los - 40 ºC en ciertas zonas del país.

Su atrevida ironía es solo comparable con su ignorancia científica. Como explica el doctor Diego G. Miralles, Profesor en Hidrología y Clima en la Universidad de Gante (Bélgica) "a día de hoy, los datos de campo y mediciones de satélite confirman de manera contundente nuestras expectativas basadas en principios físicos. Los resultados de nuestros modelos climáticos basados en estos principios no dejan lugar a duda: el cambio climático se ha acelerado desde la era industrial". Evidentemente no todas las actividades humanas han tenido el mismo impacto en el clima global del planeta desde entonces, pero al doctor Miralles no le cabe duda: "la capacidad del hombre para alterar el clima esta más que demostrada desde hace al menos dos décadas".

Pero entonces, cómo puede ser que haya gente que todavía niegue esta tendencia? Para Mar Gómez, doctora en Físicas con especialidad en Meteorología y Climatología, "hay personas que asocian momentos y situaciones meteorológicas puntuales de frío o bajas temperaturas para argumentar la no existencia de cambio climático". Y es que, al hablar de calentamiento global, hablamos de valores medios globales, no a eventos individualizados. Precisamente a este nivel, apunta la científica al igual que Miralles, "se ha visto un aumento drástico desde la época preindustrial a nivel global".

Investigación del cambio climático

Conocer la importancia de los distintos gases en el ciclo de la atmósfera y el planeta no es sencillo. De ahí que miles de investigadores en todo el mundo dediquen millones de horas de estudios y todos los sistemas tecnológicos posibles para saber mejor los procesos que ocurren, la manera en qué afectan al planeta y cómo remediarlos. En palabras del doctor Miralles, "el impacto de emisiones de efecto invernadero en el sistema climático es complejo. Directamente se refleja en una tendencia al alza de la temperatura de la atmósfera – conocida como calentamiento global – que conlleva importantes consecuencias para los ecosistemas del planeta. Estos ecosistemas se ven expuestos a un clima caracterizado por extremos más intensos y frecuentes: olas de calor, sequías y tormentas, y en ciertas ocasiones en olas de frío. A día de hoy, el único modo realista de paliar estas consecuencias es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual requiere un profundo cambio en nuestro sistema socioeconómico.

Respecto a las declaraciones de Trump el profesor Miralles, cuyo equipo estudia el impacto de los extremos climáticos, financiado, entre otras organizaciones por el Consejo Europeo de Investigación, se muestra contundente, "en el ámbito político, y en particular en Estados Unidos, el tema del cambio climático se ha politizado hasta el punto que un gestor con una formación científica a nivel de instituto, se ve legitimado para verter opiniones incendiarias al respecto. Incluso si estas opiniones contradicen la evidencia científica; una evidencia que dicha persona no esta cualificada para evaluar". Explicando por mail a National Geographic España que no solo se refiere únicamente a Donald Trump, sino que "muchos políticos republicanos se han posicionado en contra del conocimiento científico en esta materia. Este posicionamiento, solo puede explicarse debido a la resistencia al cambio socioeconómico que nuestro planeta necesita para evitar una crisis climática aún mayor".

Por su parte, Gómez se muestra más benévola en sus formas pero igual de tajante en su discurso. "Dada su importante posición y que sus decisiones a nivel ambiental nos afectan a todos, Trump debería tener en cuenta que la comunidad científica cuenta con datos, modelos e instrumentos para fundamentar sus resultados y conclusiones. Cientos de científicos apoyan el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) organismo que se creo con ese fin, el de tener un respaldo que muestre datos validos y contrastados a nivel gubernamental. Bastaría con informarse, leer los informes y hablar con los mejores expertos en materia", apunta.

Global temperature change 1850 - 2018 pic.twitter.com/WGHxNDW0xs — Ryan Gallagher (@rj_gallagher) 22 de noviembre de 2018





Consecuencias del calentamiento global

Los investigadores siguen dando la voz de alerta pero parece que ciertos gobernantes no quieren actuar frente al cambio climático. El pasado mes de octubre el IPCC afirmó que deben tomarse medidas urgentes. O se limita el calentamiento del planeta o las consecuencias serán nefastas. Tal y como apunta Gómez, si superamos ese umbral de 1,5 ºC nos enfrentamos a la destrucción de todos los corales, aumentará en un 170% el riesgo de inundaciones, las lluvias en el Mediterráneo serán menos frecuentes pero más torrenciales, el 28% de la población estará expuesta a fuertes olas de calor, 49 millones de personas se verán afectadas por el aumento del nivel del mar en 2100, la biodiversidad marina y terrestre se verá gravemente afectada... Y aun así, conociendo todos estos datos, Trump continúa con su visión alejada de la realidad científica hasta el punto de retirar en junio de 2017 a Estados Unidos del Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático. Un hecho sin precedentes del que esperemos no tener que lamentarnos todo el planeta.