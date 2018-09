Los restos momificados de un caribú y de un lobo, de finales de la Edad de Hielo

Los restos momificados de un ternero de caribú y de un cachorro de lobo, ambos de más de 50.000 años de antigüedad según la datación por radiocarbono, fueron descubiertos en junio y julio de 2016 respectivamente, durante unas actividades mineras en busca de oro en Klondike, una región del territorio del Yukón, en el noroeste de Canadá, según reveló la semana pasada el Gobierno del Yukón en un comunicado. El espécimen de caribú conserva prácticamente la parte delantera del cadáver, incluyendo la cabeza, las dos extremidades delanteras, los músculos, la piel y el pelo; fue descubierto en un sitio que contiene un lecho de ceniza volcánica de unos 80.000 años de antigüedad, por lo que el tejido momificado del mamífero es de los más antiguos del mundo. El espécimen de lobo se encuentra excepcionalmente bien conservado, incluyendo la cabeza, las patas, la piel, el pelo y la cola. "Son especímenes de unas especies que sobrevivieron al final de la Edad de Hielo y que hoy son una parte fundamental del paisaje del Yukón, y por lo que sabemos este es el único lobo momificado de la Edad de Hielo que se ha encontrado en el mundo", indica Grant Zazula, el paleontólogo principal de la investigación.

Ambos especímenes, de la última de las cuatro glaciaciones del Pleistoceno, fueron descubiertos en el territorio tradicional de la etnia Tr’ondëk Hwëch’in, cuyos antepasados habitaron a lo largo del río Yukón durante miles de años. "Para la etnia Tr’ondëk Hwëch’in, el lobo y el caribú son muy importantes y están interrelacionados. El caribú ha alimentado y vestido a nuestra gente durante miles de años. El lobo mantiene el equilibrio en el mundo natural, manteniendo al caribú en sano equilibrio", expresa Roberta Joseph, la jefa de la etnia Tr’ondëk Hwëch’in. "De momento no conocemos las causas de ambas muertes. Sospecho que, en el caso del lobo, estaba en una guarida o madriguera subterránea que se derrumbó sobre el animal, por lo que murió en el momento del derrumbe o posteriormente, de hambre o de asfixia. No estamos seguros sobre qué causó la muerte del caribú", explica Zazula a National Geographic España. "Ni los lobos ni los caribúes son especies extintas. De hecho estaban ahí durante la Edad de Hielo pero no sufrieron, como los mamuts o los tigres de diente de sable, la extinción a finales de este periodo. Parece que ambas especies son muy adaptables a los cambios medioambientales y climáticos; perseveraron a través de estos cambios a finales de la Edad de Hielo", subraya el paleontólogo del Yukón. Ambos especímenes han sido aceptados por su importancia científica para su conservación en el Instituto Canadiense de Conservación.