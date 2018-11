La misión InSight de la NASA aterrizará en Marte el lunes 26 de noviembre de 2018

El aterrizador robótico de la misión InSight de la NASA, diseñado para estudiar el interior de Marte (la corteza, el manto y el núcleo), descenderá a la superficie del planeta rojo aproximadamente a las 21:00 (hora peninsular española) del lunes 26 de noviembre, según detalló ayer el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en un comunicado. El lanzamiento de InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) se produjo el pasado 5 de mayo con un cohete Atlas V de United Launch Alliance (ULA) desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg, en el estado de California. El aterrizaje de InSight en Marte, el primero desde la llegada del rover Curiosity en 2012, se efectuará tras un viaje épico de casi siete meses.

La misión InSight, de dos años de duración, destaca por ser la primera que estudiará el interior profundo de Marte mediante un sismómetro, que proporcionará las primeras mediciones sísmicas del planeta y mapas en 3D de su estructura interior profunda, y una sonda-taladro diseñada para excavar hasta los cinco metros de profundidad y medir la cantidad de calor proveniente del núcleo de Marte. "Los datos obtenidos ayudarán a los científicos a entender la formación de los mundos rocosos, incluido el nuestro", explica el comunicado del Jet Propulsion Laboratory. El cohete Atlas V de United Launch Alliance lanzó dos naves espaciales en miniatura junto con el InSight, conocidas de manera conjunta como Mars Cube One (MarCO), que se separaron del InSight poco después del lanzamiento y que siguieron sus propias trayectorias hacia Marte. "Si MarCO realiza su vuelo previsto sobre Marte, tratará de transmitir datos procedentes del InSight tan pronto como entre en la atmósfera del planeta y aterrice", asegura la NASA. El evento podrá seguirse en directo a través de NASA Television.