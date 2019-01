Un meteorito impactó en la Luna durante el eclipse lunar total de enero de 2019

El eclipse lunar del pasado 21 de enero de 2019 tuvo de todo: fue total (la sombra de la Tierra cubrió por completo la superficie lunar), ocurrió durante una superluna (el máximo acercamiento de la Luna llena a la Tierra) de sangre (por el tono rojizo que adquiere) y, además, mientras se producía el fenómeno astronómico, exactamente a las 5:41:38 (hora peninsular española), se produjo el impacto de un meteorito en la cara visible de la Luna. "La roca, al impactar contra el suelo lunar, se destruye completamente y, a la vez, genera un nuevo cráter. Es en ese proceso cuando una parte de la energía del impacto se convierte en luz; esa luz es el destello que han recogido nuestros telescopios", comenta José María Madiedo, profesor titular en la Universidad de Huelva, a National Geographic España. "La situación más probable es que esa roca fuera un fragmento procedente de un cometa y no de un asteroide. En ese caso, la velocidad media de impacto sería de unos 61.000 kilómetros por hora", añade.

El impacto de un meteorito no ocurre de la misma manera en la Tierra y en la Luna: la atmósfera de nuestro planeta actúa de escudo y al penetrar en ella una roca a gran velocidad se vuelve incandescente y normalmente se destruye completamente antes de llegar al suelo; en cambio, "en la Luna básicamente no hay atmósfera y entonces no hay nada que frene a una roca cuando esta pone rumbo de colisión hacia la Luna", dice Madiedo, "y una de las características de los impactos a gran velocidad es que se produce un destello de luz durante la colisión".

"Muchas personas estuvieron observando y fotografiando el eclipse, al tratarse de un evento muy atractivo para el público, de ahí que algunos consiguieran grabarlo de forma casual. Esa grabación se consiguió porque el destello fue relativamente brillante. Normalmente estos destellos no son tan luminosos y se necesitan cámaras especiales de muy alta sensibilidad para registrarlos. Ese tipo de cámaras son las que utilizamos en el proyecto MIDAS", afirma. El proyecto MIDAS (Moon Impacts Detection and Analysis System), desarrollado por José María Madiedo, de la Universidad de Huelva, y José Luis Ortiz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, dispone de telescopios en tres observatorios astronómicos ubicados en España: La Sagra (Granada), Sevilla y La Hita (Toledo). Ahí va el vídeo...