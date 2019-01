China está explorando la cara oculta de la Luna: las primeras imágenes

Chang'e 4, una misión de exploración lunar de la Administración Espacial Nacional China (CNSA), denominada así por Chang'e, la diosa china de la Luna, se convirtió el pasado jueves 3 de enero en la primera en aterrizar suavemente sobre la cara oculta de la Luna, a veces erróneamente llamado el lado oscuro de la Luna, especialmente a raíz del álbum The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. La Luna tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma que alrededor de la Tierra y por eso siempre nos muestra la misma cara. El hemisferio oculto no está oscuro, simplemente está más lejos de la Tierra; cuando vemos una oscura Luna nueva, la cara oculta está iluminada. La evidencia, cada vez mayor, sobre la presencia de agua tanto en la Luna como en Marte ha sido seleccionada por National Geographic España como uno de los 10 grandes acontecimientos científicos de 2018.

La sonda espacial Chang'e 4, compuesta por un aterrizador y un rover, lanzados a comienzos de diciembre de 2018, realizó un alunizaje histórico en la cara oculta de la Luna, cuya superficie no había sido explorada directamente hasta ahora, aunque sí que había sido fotografiada en órbita. En la última e increíble imagen proporcionada por la CNSA se pueden ver las primeras huellas de la historia en la cara oculta de la Luna, creadas por las ruedas del rover Yutu-2 (Conejo de Jade-2) tras descender del aterrizador y recorrer unos pocos metros en la zona del cráter Von Kármán, en el hemisferio sur de la cara oculta de la Luna, unas diez horas después del alunizaje de la sonda espacial.

Unas 10 horas después del alunizaje, el rover Yutu-2 recorrió unos pocos metros

"Muchos orbitadores lunares han demostrado que los dos lados de la Luna son muy diferentes: el lado más cercano tiene más mares lunares relativamente llanos, mientras que el lado lejano está densamente salpicado de cráteres de impacto de diferentes tamaños. Los científicos infieren que la corteza lunar del lado lejano es mucho más gruesa que la del lado cercano. Sin embargo, la realidad todavía es un misterio y únicamente la exploración in situ podría revelar los secretos. Para los astrónomos, el lado lejano de la Luna es un lugar de una tranquilidad ideal, pues el cuerpo de la Luna hace de escudo contra las interferencias de radio procedentes de la Tierra. Desde ahí podrían estudiar los orígenes y la evolución de las estrellas y de las galaxias, profundizando en el amanecer del universo", explica la CNSA en su página web.