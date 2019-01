La cara, el espejo del alma

Los humanos pueden configurar sus rostros de miles de formas para transmitir emociones, pero solo 35 expresiones son reconocibles por todas las culturas. Y mientras nuestros rostros pueden transmitir una multitud de emociones, desde la ira hasta la tristeza o la alegría desenfrenada, la cantidad de formas en que nuestros rostros pueden transmitir diferentes emociones varía. La repugnancia, por ejemplo, se identifica a través de una sola expresión facial en todo el mundo. La felicidad, por otro lado, tiene 17, un testimonio de las variadas formas de alegría, deleite y satisfacción.

"Fue un placer descubrirlo", declara Aleix Martínez, científico cognitivo, profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Estatal de Ohio, y coautor del estudio titulado Cross-Cultural and Cultural-Specific Production and Perception of Facial Expressions of Emotion in the Wildy y publicado en la revista IEEE Transactions on Affective Computing. "Esto es así porque habla de la compleja naturaleza de la felicidad", añade,.

Se te nota en la mirada...

El estudio encontró que las diferencias en cómo nuestros rostros transmiten felicidad pueden ser tan simples como el tamaño de nuestras sonrisas o las arrugas cerca de estos. También encontró que los seres humanos usan 3 expresiones para expresar miedo, 4 para expresar sorpresa y 5 para expresar tristeza y enojo. "La felicidad actúa como un pegamento social y necesita la complejidad de las diferentes expresiones faciales; el disgusto es solo eso: el disgusto", afirma Martínez.

Los hallazgos se basan en su trabajo previo, sobre las expresiones faciales, que descubrió que las personas pueden identificar correctamente las emociones ajenas aproximadamente el 75% del tiempo basándose únicamente en cambios sutiles: en la forma en que el flujo de sangre colorea la nariz, las cejas, las mejillas o la barbilla, por ejemplo.

En este estudio, Martínez y su compañero y co-autor del estudio, Ramprakash Srinivasan, un estudiante de doctorado en el laboratorio del estado de Ohio State, reunieron una lista de palabras que describen sentimientos: 821 palabras en inglés, para ser exactos. Luego usaron esas palabras para buscar en Internet y obtener imágenes de las caras de las personas. Los traductores profesionales tradujeron esas palabras al español, chino mandarín, farsi y ruso. Y para evitar el sesgo, utilizaron cada palabra para descargar un número igual de imágenes.

Así, usando los buscadores populares en 31 países de América del Norte, América del Sur, Europa, Asia y Australia, obtuvieron aproximadamente 7,2 millones de imágenes de expresiones faciales en diversas culturas. *El estudio no incluyó países del continente africano u otras partes remotas del mundo debido al número limitado de imágenes disponibles de esas áreas.

Gesticulación, un lenguaje antiguo y universal

Los psicólogos han debatido cómo clasificar las emociones humanas durante siglos. DE hecho, ya un antiguo texto chino que se remonta al año 213 a.C. y luego se modifica con el paso del tiempo, describe 7 sentimientos tales como alegría, enojo, tristeza, miedo, amor, desagrado y agrado. Martínez, cuyos intereses de investigación se entrecruzan tanto con la ingeniería como con el comportamiento del cerebro humano, pensó que tenía que haber más de siete u ocho. "Pensar que los humanos solo son capaces de ocho emociones es absurdo", apunta el investigador. . "Somos criaturas complejas. ¿Qué hay de las diferentes formas de alegría? Experimentamos el mundo en un nivel mucho más profundo que solo ocho emociones".

El rostro humano es capaz de configurarse a sí mismo en 16.384 formas únicas

Martínez y Srinivasan esperaban identificar las configuraciones faciales que transmiten la emoción a través de las culturas. Basados ​​en algoritmos informáticos, encontraron que el rostro humano es capaz de configurarse a sí mismo en 16,384 formas únicas, combinando diferentes músculos de diferentes maneras. Y así, tomaron los 7.2 millones de imágenes que sus búsquedas arrojaron y las clasificaron en categorías, buscando aquellas que expresaban emociones a través de las culturas.

Martínez pensó que encontrarían al menos unos pocos cientos de estos tipos de expresiones. Pero solo encontraron 35. "Nos quedamos impactados", declara. "Pensé que habría mucho, mucho más". Y dado que el número de expresiones universales era menor de lo esperado, se preguntaban si la mayoría de las expresiones de emoción eran específicas de la cultura. El resultado de este estudio los sorprendió aún más. El análisis del mismo conjunto de datos de 7.2 millones de imágenes mostró que solo hay 8 expresiones que se usan en la mayoría de las culturas, pero no en todas.